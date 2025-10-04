Svečanim startom u Zagrebu je započeo ERC Croatia Rally 2025.

Svečanim startom kod Upravne zgrade Ine u Novom Zagrebu, u petak navečer je započeo ERC Croatia Rally 2025., posljednje natjecanje u kalendaru Europskog prvenstva u reliji, na kojem će u subotu i nedjelju vozači odlučivati o naslovu europskog prvaka na hrvatskim cestama.

Natjecatelje i okupljene gledatelje pozdravili su predsjednik Organizacijskog odbora Daniel Šaškin, predsjednik Hrvatskog automobilističkog i karting saveza Robert Markt te proslavljeni hrvatski vaterpolist Josip Pavić u svojstvu državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta i kao posebni izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića.

FIA ERC Croatia Rally 2025., Shakedown Hruševec Puščanski | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za natjecanje je prijavljeno 59 posada iz cijele Europe, uključujući vodeće vozače ovogodišnjeg prvenstva, Poljaka Mikołaja Marczyka, Talijana Andreu Mabellinija i Irca Jona Armstronga, a domaće boje branit će sedam hrvatskih vozača među kojima su Eris Marotti, Jan Pokos i Martin Ravenščak. Vrhunac događanja očekuje se u nedjelju na Power Stageu Kumrovec, nakon kojeg slijedi svečano proglašenje pobjednika i dodjela naslova europskog prvaka.

Ovogodišnji ERC Croatia Rally ujedno se boduje i za Prvenstvo Hrvatske, a među 20 prijavljenih posada poseban je povijesni trenutak, prvi nastup Rally1 automobila na ovom natjecanju. Za volanom će biti Adrien Fourmaux, vozač koji ujedno drži rekord legendarne dionice Power Stage.

FIA ERC Croatia Rally 2025., Shakedown Hruševec Puščanski | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ljubiteljima automobilizma, a posebno relija, omogućen je besplatan ulaz u servisni park ERC Croatia Rallyja koji je smješten u Westgate Shopping Cityju. Posjetiteljima su vrata otvorena od 8 do 21 sat.

U subotu je na rasporedu šest brzinskih ispita na području Žumberačkog gorja te uključuje prolazak cestama na području Zagrebačke i Karlovačke županije, dok će se u nedjelju voziti još četiri brzinska ispita na području Krapinsko-zagorske županije. Svakako najatraktivniji će biti posljednji brzinski ispit, takozvani Power Stage, na dionici Zagorska Sela - Kumrovec, već dobro poznat i s prijašnjih WRC izdanja Croatia Rallyja.

Svečana dodjela priznanja najboljima bit će održana u Zagrebu u nedjelju poslijepodne, a predviđeni početak je u 15.45 sati.

FIA ERC Croatia Rally 2025., Shakedown Hruševec Puščanski | Foto: Igor Kralj/PIXSELL