Šveđani u lovu na Osijekovog vezistu? Profitirao bi i Dinamo

Osijekov veznjak 21-godišnji Luka Vrbančić uskoro bi se mogao naći pred izlaznim vratima kluba. Osijek je zbog loše financijske situacije morao prodati nekoliko ključnih igrača, oprostili su se od Naila Omerovića, Ariela Jakupovića i Roka Jurišića, a sada bi mogli ostati bez još jednog igrača.

Ugledni švedski list Aftonbladet prenio je informaciju da je švedski prvoligaš AIK ozbiljno zainteresiran za dovođenje mladog Vrbančića. Šveđani su spremni za mladog 'vatrenog' izdvojiti i veliku cifru u iznosu od 2,2 do 2,6 milijuna eura. Ako se transfer realizira, Vrbančić bi postao najskuplje pojačanje u povijesti tog švedskog kluba koji se trenutačno nalazi na devetom mjestu u domaćem prvenstvu.

Veznjak je ove sezone u osječkom dresu nastupio deset puta, a jednom je zabio gol. U prošloj sezoni imao je 18 nastupa bez ijednog gola. Osim za Osijek, nastupa i za U-21 hrvatsku reprezentaciju koja je nedavno izborila plasman na Europsko prvenstvo. U dresu 'vatrenih' do sada je nastupio 12 puta.

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Međutim, isti izvor navodi kako Šveđani imaju konkurenciju jer su za 21-godišnjeg veznjaka zainteresirani i neimenovani klubovi iz Belgije te Nizozemske.

Od Vrbančićevog transfera mogao bi profitirati i Dinamo iz kojeg je za 250 tisuća eura otišao u Osijek. 'Modri' su ugovorom zadržali 40 posto profita od sljedeće prodaje pa bi ukoliko se transfer realizira za 2,6 milijuna eura, aktualni prvak Hrvatske u džep pospremio čak 900 tisuća eura.