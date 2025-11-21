Obavijesti

Komentari 0
Svetina je udovoljio Dinamovu zahtjevu. Hoće li doći i pomirba?

Piše Josip Tolić,
Održana Izborna skupština Zagrebačkog nogometnog saveza | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Boban pozvao na promjene, Svetina mijenja statut ZNS-a! Dinamo nije došao, ali Svetinini protivnici iz Rudeša jesu. Hoće li ovo biti početak pomirenja na zagrebačkoj sceni

Želimo promjene u ZNS-u, zavapio je Zvonimir Boban prošli tjedan odgovarajući na pitanja članova Dinama, a tjedan dana poslije promjene su se, barem na papiru, i dogodile. Nije tajna da predsjednik u Maksimirskoj 128 nije podržavao Tomislava Svetinu, dugogodišnjeg vladara zagrebačke nogometne scene, koji je pobijedio na izborima krajem rujna. No on je pokrenuo izmjene u statutu na sjednici u hotelu Westin koje su korak prema mogućem pomirenju, pišu Sportske novosti.

Glavna točka dnevnog reda bila je izmjena spornih odredbi koje su se odnosile na način kandidiranja i proceduru izbora predsjednika saveza. Svetina je nakon reizbora obećao da će učiniti sve kako bi se otklonio razdor među klubovima. Osim Dinamu, zamjerio se i Rudešu i Kustošiji. Odluku o izmjeni statuta donijeli su gotovo jednoglasno, uz jedan suzdržan glas, iako se na sjednici uopće nisu ni pojavili predstavnici Dinama.

Ipak, došli su Svetinini dosadašnji oponenti iz Rudeša, predsjednik Josip Šimunić i direktor Stipe Čondrić. Iako je Svetina već triput u sedam godina uspio zadržati kontrolu nad ZNS-om, pred njim je sada najveći izazov: potvrditi pobjedu kroz suradnju s Dinamom.

Komentari 0
