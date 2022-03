Strahonja: Faul Kalinića? Dojam je da ga je udario, ali volio bih da to egzaktno možemo vidjeti

Kad potrošite šest minuta na odluku naravno da izazivate, a bilo bi ispravno da je sudac sam donio odluku, prokomentirao je u HRT-ovoj emisiji 'Stadion' ekspert Marijo Strahonja sudačke odluke u 26. kolu 1. HNL.

Naravno, onaj susret koji je dobio najviše pažnje zbog sudačkih odluka je remi Istre 1961 i Hajduka (1-1) na Aldo Drosini, gdje je 'bilima' poništen gol Nikole Kalinića za pobjedu.

- Pejin je dobro ušao u utakmicu i dobro sudio sve do trenutka kad se uključio VAR. Donijela se ispravna nogometna odluka, ali cijeli je proces bio neuvjerljiv i na kraju je imao problema s disciplinskim mjerama. Trebao bi biti uvjerljiviji - započeo je Strahonja pa se prvo osvrnuo na ruku Katića nakon koje nije dosuđen penal.

- Lopta je prvo igrača pogodila u tijelo, potom eventualno mao u podlakticu i dao vjerojatno signal u VAR sobu i na kraju dobro odlučio - pa zatim i 'udaranje' domaćeg stopera od strane Kalinića:

- Što se tiče penala Hajduka, ali to je dojam. Gradio se i vjerojatno u jednom predjelu lica pogodio igrača, možemo pretpostaviti da je došlo do kontakta, pretpostaviti koliko je jasna i očigledna pogreška. Ovaj kut kamere ukazuje dojam da ga je udario, ali svi bi više voljeli da bi egzaktno mogli vidjeti da ga je udario. Kad potrošite šest minuta naravno da izazivate, a bilo bi ispravno da je sudac sam donio odluku. Pretjerao je kod disciplinske mjere jer se zamah dogodio nenamjerno, a kasnije je trebalo sankcionirati ponašanje igrača Hajduka .

Susret Lokomotive i Osijeka (0-0) završio je bez golova, a obje momčadi nisu se mogle žaliti na suđenje Marija Zebeca.

- Dobro je sudio i vodio utakmicu. Propustio je samo Malešu dodijeliti žuti karton nakon neopreznog starta, ali generalno je to bilo dosta dobro suđenje - rekao je Strahonja pa prokomentirao jedinu 'spornu' situaciju nakon pada Mije Caktaša u zračnom duelu:

- Oba igrača su u borbi za loptom i u trenutku leta prema lopti došlo je do kontakta. To nije kazneni udarac i to je ispravna odluka suca Zebeca.

Dinamo je slavio 3-0 protiv Šibenika, a sudac Zdenko Lovrić odlučio je 'ostati nijem' nakon ruke nogometaša Šibenika u šesnaestercu.

- Tiha provjera se dogodila, a kontakt lopte i ruke dogodila se kad je ruka bila uz tijelo, ovo je ispravna odluka suca i VAR sobe. Nije išla od tijela da proširi obujam, ispravna odluka i ovakve ruke nikad ne treba suditi kao kazneni udarac.

Utakmicu Rijeke i Slaven Belupa (3-0) vodio je splitski sudac Duje Strukan koji drži konstantu.

- Možda i najuniformiraniji sudac HNL-a. Ima konstantu, način i kriterij i svi mogu očekivati ujednačen kriterij. Vrlo dobro poznaje pravila igre i upravlja sa sudačkim timom. Apel prema njemu je da očekuje neočekivano jer je u jednoj mirnoći zaboravio opomenuti igrača. To nije problem ove utakmice, nego se treba nadograditi da bude uspješniji u HNL-u i europskim utakmicama - objasnio je Strahonja.

Sudac Ivan Bebek je, kaže Strahonja, jako dobro odradio posao na utakmici Gorice i Hrvatskog dragovoljca (4-0) te su oba penala i crveni karton ispravno dosuđeni te je vrijeme da mu se daju i neke ozbiljnije utakmice.