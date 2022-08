Svi Bjeličini ispadi: Vrijeđao suce, spominjao korporaciju. 'Nenade, ljubavi, treba li ti što?'

Nenad Bjelica uvijek je elokventan i otvoren u razgovoru s novinarima, donekle miran i bez dlake na jeziku, ali dok mu ne pukne film. Ima itekako kratak fitilj, a to smo vidjeli u nekoliko navrata. Posljednji ispad u nizu bio je u nedjelju nakon remija Osijeka protiv Varaždina (2-2).

Osječani pet utakmica u nizu ne znaju za pobjedu, novinari su ga pitali hoće li odstupiti, a on im je odbrusio:

- I Xavi je trener s pedigreom pa izgubi od Cadiza, Raya i Villarreala u mjesec dana, onoliko koliko sam ja izgubio u dvije godine na domaćem terenu pa ga ne linčuju kao što mene linčuju. Ali dobro, prihvaćam to tako i navijači uvijek imaju pravo - rekao je Bjelica i napustio presicu.

No, potom i izgubio živce.

- Xavi je izgubio u mjesec dvije utakmice. U mjesec dana. A ima 25 milijuna ugovor. Je*o vas ugovor, da vas je*o ugovor - poručio je ljuto Bjelica koji ugovor s Osijekom ima do idućeg ljeta, a isti mu garantira oko 10 milijuna kuna po sezoni.

Dok nije došao u Osijek i počeo se obračunavati s 'korporacijom', ekscese je imao i dok je bio trener Dinama. Prvi put je njegov žestoki temperament do izražaja došao u veljači 2019. godine kada je zbog verbalnog ispada prema sucima i povlačenja jednog igrača Viktorije dobio crveni karton u šesnaestini finala Europske lige protiv Viktorije Plzen. Dinamo je prošao dalje pa je Bjelica propustio utakmicu protiv Benfice zbog suspenzije.

U veljači 2020. godine je kao trener Dinama izgubio od Osijeka u Gradskom vrtu, a tada je poludio na suca Marija Zebeca zbog čega je u konačnici i dobio jednomjesečnu suspenziju.

- Pič*a vam materina, je*em vam mater na vašem suđenju. Prepali ste se domaćina, zato tako sudite - kazao je Bjelica sucu Zebecu, koji ga je potom udaljio s klupe.

Nakon utakmice je došao na press konferenciju ljutit kao ris.

- Čestitam Osijeku na pobjedi - izjavio je Bjelica. I to je bilo to. Zašutio je, a na pitanja novinara odgovarao je istom rečenicom.

- Na vaše pitanje nemam komentar - kazao je Nenad Bjelica pa se pokupio i otišao.

I tko bi mogao i zamisliti da će u roku od nekoliko mjeseci otići iz Dinama pa zasjesti na klupu Osijeka. No, i tamo ima problema, kako sam kaže, s kontrolom emocija.

Odmah u prvoj sezoni preporodio je Osijek i borio se s Dinamom za naslov prvaka, no remi s Rijekom na Rujevici 29. travnja je gotovo pa izbacio Osječane iz svih šansi za naslov. Nakon utakmice svađao se sa stručnim stožerom Rijeke, sve su međutim snimile kamere, a snimka je nedugo nakon toga isplivala u javnost.

Dok se u tunelu raspravljao s Dankom Matrljanom, na travnjaku se prepirao s pomoćnim trenerom Rijeke Vjekom Miletićem pa ljutito mu poručio:

- Igrali ste za korporaciju, a ne za sebe. Pi*** vam strinina, da vam pi*** strinina! Je*** vas korporacija! Bit ćete gladni kruha od korporacije, ja vam kažem! Samo kad vas više ne budu trebali. Sramota, sramota - vikao je trener Osijeka.

Nakon svega je stao pred kamere Arene Sport gdje je dao izjavu nakon utakmice.

Video pogledajte OVDJE, a upozoravamo kako se u videu čuju psovke.

I na putu do svlačionice opet je imao nešto za reći Riječanima. Dok su igrači i treneri jedne i druge momčad po svršetku susreta išli u svlačionice, Nenad Bjelica je glasno komentirao:

- Je l' vas usrećila korporacija? P..ka vam materina! Je...a vas korporacija.

Iz Rijeke nisu htjeli ništa odgovoriti, tek mu je jedino uzvratio pomoćni trener Rijeke Danko Matrljan koji je, smijući se, vrtio glavom:

- Ahahahaaaa! E moj Bjelica... - prokomentirao je Matrljan.

I očekivano, na prvoj sljedećoj presici odmah se uhvatio teme o "korporaciji" i snimci koja je dospjela u javnost nakon utakmice Rijeke i Osijeka na Rujevici.

- Rekao sam da sam mislio da neće biti igrica, rekao sam da vjerujem u sustav i u sve što se treba događati, međutim, tako je kako je, moramo to prihvatiti. Novinari imaju svoj novinarski kodeks. Mi smo klub i znamo što je klupski kodeks, što se priča što se ne priča. Ovo neka ide na čast onima koji su to objavili - rekao je trener Osijeka

Priznao je svoju grešku i ispričao se, a onda se sjetio riječi bjegunca Zdravka Mamića.

- Ja samo mogu reći da u ni u jednom trenutku nisam demantirao ono što sam rekao. Stojim iza svojih riječi, samo mi je žao zbog psovki. Ali one se govore u afektu. Ali ako je najveći problem hrvatskog nogometa to što Bjelica psuje, onda sada to svi znaju i meni je malo lakše. Ali još je Bjelica napravio nekoliko dobrih stvari u hrvatskom nogometu, pa bi se možda moglo i o tome pričati. Ali kažem, stojim iza svake riječi - rekao je Bjelica pa nastavio:

- Bio sam dvije godine u sustavu Dinama, suvereno sam dvije titule osvojio bez ikakve mrlje i bez ikakvih posudbi. I sad kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića koje mi je postavio jedno sto puta, a to je: "Pa, Nenade, je l' ti nešto treba"? "Pa, ljubavi, je l' ti treba nešto?" Ne, ne treba, pa sve je pod kontrolom, vidiš da imamo 20 bodova prednosti. Sad razumijem poruku tog pitanja, tada mi nije ništa trebalo ali sad vidim što se radi i kako se radi te to ide na njihovu čast.

Riječane je tada optužio da su cinkeri.

- Izrazio sam Damiru Miškoviću neko svoje nezadovoljstvo stvarima koje su se događale u zadnja četiri mjeseca. Ali sadržaj tog razgovora ostaje između dva muškarca, između dva čovjeka koji su sjajno surađivali u prošlosti sve dok nismo postali konkurentni, sve dok nismo postali bolji. Tako da sve što sam mu rekao, rekao sam mu u lice, ne preko novina. No ružno je da se iz njihovih redova mene cinka. Jer ako se krene cinkati, znamo tko će izvući deblji kraj. Ja sam na udarce navikao, rekao sam puno puta, da sam na sedmom mjestu, ne bi me nitko napadao. Ja sam čist kao suza, ne bavim se muljanjima i manipulacijama, ili pošteno ili nikako. Odradit ću svoj ugovor s Osijekom još dvije godine, uvijek se može nešto dogoditi. Radit ćemo na to da HNL bude što regularniji i pritom ne mislim na suđenje. Ako zagrebačkim klubovima mogu suditi suci iz okolice, zašto ne bi nama mogli iz Donjeg Miholjca ili Đakova? Nama protiv Gorice sudi sudac iz Zagreba. Zamislite da Real i Getafe igraju i da Getafe ima četiri igrača Reala, to bi bio skandal, a ovo ima samo u Hrvatskoj, takav monopol jednog kluba - tvrdi Bjelica.

Rekao je i nešto što se ticalo Dinama.

- To što ima u Hrvatskoj, postoji samo u Hrvatskoj. Takav monopol jednog kluba. Reći ćete bio sam u tom klubu, da, bio sam. U prvoj sezoni nismo imali nijednog igrača na posudbi. A osvojili smo prvenstvo s 25 bodova prednosti ispred drugog i 30 bodova prednosti ispred trećeg. Znači nijedan posuđeni igrač. U drugoj sezoni po jedan igrač u četiri kluba, samo u Lokomotivi po dva igrača.

A njegove izjave bile su povod za provokacije iz Maksimirske 128. Nije dugo trebalo čekati na odgovor.

Slušali su pažljivo sve i na Maksimiru pa na ove prozivke bivšeg trenera odgovorili statističkim pokazateljima o broju bodova, utakmica i uspjesima i sve začinili citatom iz kultnog filma "Maratonci trče počasni krug".

- Laki je malo nervozan.

Novi ispad o usporedbi s Xavijem stigao je nakon velike krize u koju je upao Osijek. Ispali su iz Europe od Kizilžara, a nakon pet kola u HNL-u osvojili su isto toliko bodova. No, na iznenađenje svih, Bjelica je ostao trener bijelo-plavih. Predsjednik kluba Ferenc Sakalj podržao ga je, a sada je na njemu da pokuša podignuti momčad.

