Australski ministar za useljeništvo Alex Hawke izjavio je srijedu da svi koji žele igrati na Australian Openu morat će biti cijepljeni sa dvije doze cjepiva protiv Covida-19.

POGLEDAJTE VIDEO:

Time se postavlja pitanje hoće li prvi tenisač svijeta Novak Đoković moći braniti naslov na Grand Slam turniru kojeg je devet puta osvojio. Đoković još nije otkrio je li cijepljen te je nedavno izjavio da nije siguran hoće li moći igrati na Australian Openu.

- Ja nemam nikakvu poruku za Đokovića već za sve koji žele posjetiti Australiju, a to je da moraju biti cijepljeni sa dvije doze - kazao je Hawke.

Iako broj cijepljenih kod tenisača i tenisačica raste, ovakav uvjet za ulazak u zemlju mogao bi dovesti da mnogi propuste Australian Open. Prema nedavnim medijskim napisima 65 posto tenisača i 60 posto tenisačica je cijepljeno, ali osvajač US Opena Rus Daniil Medvjedev i četvrti igrač svijeta Nijemac Alex Zverev skeptični su prema cijepljenju.

Đoković je nedavno rekao kako smatra da u društvu ne bi trebala vladati podjela.

- Koliko sam čuo, Australci pokušavaju poboljšati uvjete za sve. I za one koji su cijepljeni i za one koji nisu. Najveći problem je što, ako ste u avionu s osobom koja je pozitivna, morate 14 dana u hotelsku sobu. Čak 70 igrača je moralo u izolaciju ove godine. To je svima ostalo u lošem sjećanju - rekao je Đoković i prisjetio se situacije s Viktorom Troickim koji je dva tjedna morao biti u sobi:

- Situacija uopće nije dobra. Ako profesionalnog sportaša stavite u karantenu, da ne može izaći iz sobe... On neće moći igrati na uobičajenom nivou, a i povećava se rizik od ozljeda. Mislim da će puno igrača razmisliti hoće li ići u Melbourne. Strašno je što se događa u društvu između cijepljenih i necijepljenih. Ne mogu vjerovati da smo spali na to da diskriminiramo ljude prema tome hoće li se cijepiti li neće. Jako sam razočaran društvom i medijima koji vrše pritisak na sve ljude.