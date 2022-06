Svi na terenu gledaju samo u njega: Mišićavi 'srpski Tarzan' svojom pojavom postao hit

Tko je ovaj s brojem 32? Pitali su se mnogi koji su pogledali barem jednu utakmicu Srbije u odbojkaškoj Ligi nacija.

Nikola Meljanac (23) postao je najednom prava odbojkaška atrakcija, pojava. Mišići, brada pa duga kosa... Nije dugo trebalo da dobije nadimak "srpski Tarzan". Iako, ne tako davno, bio je posve kratke kose.

- Ja sebe ne mogu prepoznati na starim slikama. Sve je počelo na pripremama 2017. sa reprezentacijom u Požarevcu. Otišli smo se šišati mene je neka žena ošišala kao Barta Simpsona. Kratko s nekim špicem. Bilo je neobično, nekome super, nekome smiješno. Stefan Negić iz Vojvodine znao je s mašinicom i rekao sam mu da me popravi. On popravi da ne bude kockasto i dok to radi, dolaze Rudić i Ivanković, moji cimeri, cimaju mu ruku, gurnu lakat, on povuče. Svi su otvorili usta - ispričao je Meljanac u jednom intervjuu za Mozzart.

- Ja sam otišao na ogledalo i vidio da me do glave slučajno u tom dijelu ošišao. Onda kažem šišaj sve, pa sam bio kao kriminalac obrijane glave. I iz zezanja, budući da sam uvijek htio pustiti kosu jer sam ja taj lik iz fantastike, Gospodara prstenova, povijesne mitološke stvari, svi moji heroji iz djetinjstva su bili takvi, tako izgledali. Uvijek sam mrzio da puštam kosu, to je za neke čudake. I onda kažem, hajde sad ću pustiti.

Iako Srbima trenutno baš i ne ide u Ligi nacija, s dvije pobjede u šest utakmica, Meljanac je definitivno skrenuo pažnju na sebe. Ne samo izgledom, već i igrom jer je iz Crvene zvezde otišao u Južnu Koreju. Kakva li će tek tamo biti atrakcija.

- Rekao sam da ću se ošišati kada budem završio priču u Beogradu i Zvezdi. Ne znam je li sada došao taj trenutak, bilo bi mi možda žao, a i ubit će me djevojka. Vidjet ćemo...

