Svi su ludi za Tinom: Prvi put sam na gostovanju repke, pa ovo je, ljudi, neviđeni gušt!

Najveće oduševljenje među hrvatskim navijačima izazvao je Tin Srbić (26). Svjetski prvak i olimpijski viceprvak u gimnastici stigao je s društvom iz zagrebačke Dubrave u dresu Luke Modrića.

- Stigli smo letom iz Ljubljane u Amsterdam, tu smo do kraja Lige nacija. Otkud mene tu? Pa dobio sam sedam dana slobodno, a što je ljepše nego odmor provesti navijajući za "vatrene". Ovo mi je prvi put da sam na nekoj gostujućoj utakmici hrvatske reprezentacije, ma meni je ovo neviđeni gušt - priča nam Tin Srbić, pa nastavlja:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: NIZOZEMCI U GROTLU HRVATSKIH NAVIJAČA

- Zašto baš dres Luke Modrića? Znate, do sada sam triput u životu bio hrvatski sportaš godine, a jednom sam bio ispred Luke Modrića. I nisam mogao vjerovati. Ja, gimnastičar iz Dubrave, budem ispred Luke Modrića ili Sandra Sukne. Meni je to bilo nezamislivo, nisam mogao ni zamisliti da ću jednog dana doći do te razine. Želim dečkima svu sreću u Nizozemskoj, vjerujem u njih.

Tin Srbić bio je dostupan hrvatskim navijačima, slikao se baš sa svakim tko mu je prišao, u veselom tonu pjevao pjesme Mladena Grdovića...

- Tu sam do kraja turnira, smješteni smo u Amsterdamu. I to odmah do muzeja Madame Tussauds, bili smo tamo, čak sam se i unutra slikao s hrvatskim navijačima, haha - poručio nam je Srbić, a onda otišao par korak dalje i s društvom zapjevao:

- Bježite ljudi, bježite iz grada, stiže ekipa pijana, bježite ljudi dok postoji nada, jer ovdje igra Hrvatska.

POGLEDAJTE VIDEO: KAKO ĆE ZAVRŠITI UTAKMICA HRVATSKA - NIZOZEMSKA?