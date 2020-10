Svi su negativni na koronu! Deschamps: Bit će nam teže i zbog povratka Luke Modrića...

Ako sutra neki igrač PSG-a ne bude u našoj početnoj postavi, to neće biti jer oni već u petak imaju novu prvenstvenu utakmicu, već dio naše taktike za utakmicu s Hrvatskom, kaže Deschamps

<p>Za razliku od švedskih kolega, francuski novinari u Maksimir su stigli u iznenađujuće velikom broju, kako i dolikuje svjetskim prvacima. Kod njih je novi dvoboj s <strong>Hrvatskom</strong> očito izazvao veliko zanimanje, a na službenoj press-konferenciji uz izbornika Didiera Deschampsa pojavio se i dugogodišnji kapetan 'tricolora', vratar <strong>Hugo Lloris</strong>. No, svjetske prvake na stadion je stigao pozdraviti i francuski veleposlanik u Hrvatskoj Gaël Veyssière.</p><p>Francuzi su u Zagreb stigli svjesni činjenice kako je na korona virus pozitivan i<strong> Cristiano Ronaldo</strong>, a da je ponajbolji igrač svijeta u nedjelju igrao protiv Francuske. Uostalom, promijenio dres s mladim Eduardom Camavingom, tijekom drugog poluvremena se grlio i dugo pričao s Kylianom Mbappéom.</p><p>- Svi smo se opet testirali, svi dobili negativne nalaze - prekinuo je veliku nervozu među francuskim medijima glasnogovornik njihovog saveza, a kada su svi konačno odahnuli krenula je i press-konferencija. </p><p>- Povratak navijača je dobar za igrače, takve stvari uvijek gledam s vedrije strane. Mi nećemo i ne želimo ispitivati odluke francuskih vlasti. U Hrvatskoj se može igrati pred navijačima, još bolje zbog toga, kod nas se i dalje ne može. Imam puno opcija za utakmicu, ali nemam prevelikih briga niti ozlijeđenih igrača. </p><p>Francuske medije zanimalo je hoće li izbornik poštedjeti igrače PSG-a (Mbappe, Kimpembe...) koji već u petak imaju novu utakmicu, te hoće li u vrhu napada zaigrati Kingsley Coman. Francuski novinari su nam pak rekli da Mbappe neće zaigrati protiv Hrvatske...</p><p>- Razmišljamo o raznim formacijama, ali najvažnije da nemamo ozlijeđenih pojedinaca. Ako i nekoga od igrača PSG-a sutra ne bude u momčadi, to neće biti zbog bilo kakve poštede, već će samo biti dio naše taktike. Kingsley Coman kao i drugi naši igrači u Bayernu stižu u dobroj formi, oni su navikli osvajati trofeje i to je za sve nas odlična stvar. On u posljednje vrijeme više igra u sredini nego na boku, tako je zabio i ključni gol u finalu Lige prvaka. I on je sam svjestan kako bi ga mogli koristiti na više pozicija.</p><p>Francuska je u posljednjim utakmicama isprobala nekoliko različitih taktika...</p><p>- Ovaj period od rujna do studenog je sjajan period za isprobavanje raznih taktičkih varijanti, a to je sve dio našeg uigravanja za nadolazeće Europsko prvenstvo. U svakom dvoboju se i prilagođavamo našim suparnicima, za to sve treba dosta vremena. Zanimale su me neke stvari, zanimaju me i dalje, ovo je bio najbolji period za takve stvari.</p><p>Francuzima će opet prijetiti i Luka Modrić.</p><p>- Luka je velik igrač, tehnički i psihički lider hrvatske reprezentacije. Hrvatska je sigurno puno snažnija s njim u momčadi, uostalom njemu najviše duguje i što su u Rusiji stigli do finala Svjetskog prvenstva. Za mene je on zasluženo osvojio Zlatnu loptu, jako ga cijenim i kao osobu. Da, zbog Luke Modrića će nam sutra biti puno teže.</p><p>Riječ je onda dobio i kapetan 'tricolora' Hugo Lloris.</p><p>- Portugal je za nas bila dosta komplicirana utakmica, tu nismo imali dosta prostora, a ono malo što smo ga i dobili, nismo znali iskoristiti. No, bilo je tu i dosta pozitivnih strana, pogotovo u defenzivi, pa je tih 0-0 na kraju bio i logičan rezultat. Nismo imali puno vremena analizirati taj dvoboj, pred nama je treća utakmica u kratkom periodu, sada razmišljamo samo o Hrvatskoj - rekao je Hugo Lloris, pa nastavio:</p><p>- Nogomet se igra zbog navijača, pa me veseli što će sutra biti 7000 ljudi na stadionu. Naravno, svi se moramo prilagoditi okolnostima, ali uvijek je zadovoljstvo igrati pred navijačima. Oni svakoj momčadi daju drugačiju energiju, a znamo da nas čeka velika utakmica. Hrvatska protiv nas ima zadnju priliku kako bi se prošla dalje u Ligi nacija, a mi jasno želimo izbjeći poraz.</p><p>Koliko Francuze muči slabija forma Antoinea Griezmanna?</p><p>- Antoine Griezmann kao i svi mi nekada igra bolje, nekada slabije, ali svi znamo koliko on znači našoj reprezentaciji. Svatko od nas ima boljih i slabijih dana, a Antoine možda u posljednjim utakmicama nije imao toliko sreće pred suparničkim vratima. No, stalno pomaže u obrani i ima našu veliku podršku. Mi smo jaki samo kao kolektiv, uvijek se držimo zajedno, svi smo jedni uz druge, a tako će biti i u Zagrebu.</p><p>Dvije velike promjene u odnosu na posljednju utakmicu iz rujna bit će povratak navijača i - Luke Modrića...</p><p>- Da, povratak Luke Modrića će sigurno ojačati, pa i promijeniti način igre hrvatske vezne linije. Oni vole dugo držati loptu u sredini, pa očekujem da ćemo voditi veliku biti u veznoj liniji. Povratak navijača je pozitivna stvar, a nama će ovo biti prilika i da se još jednom dokažemo u 'nepovoljnim' uvjetima, ipak će veću podršku imati domaćini - završio je Lloris.</p><p> </p>