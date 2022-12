Kovačić: Svi su očekivali da ćemo se nas dvojica prvi vratiti kući, a mi ostali do kraja turnira

Prije četiri godine bio je Dalićev džoker s klupe. Upijao je i učio od najboljih na svijetu, a danas je to postao i on sam. Mateo Kovačić igra izvanredno na Svjetskom prvenstvu u Katru. Bio je godinama pod povećalom, vukla se etiketa vječnog talenta koji neće nikada izaći iz Modrićeve sjene i preuzeti odgovornost, a to je Mateo napravio. Jedan od lidera Hrvatske, a slažu se mnogi, nasljednik Luke Modrića i budući vođa ove reprezentacije.

Prije četiri godine osvojio je srebro u Rusiji, a sada ima povijesnu šansu dograbiti se i bronce. Ovaj put s njim u glavnoj ulozi. Hrvatska i Maroko otvorili su prvenstvo međusobnim prvenstvom, a u subotu od 16 sati u borbi za broncu će i zatvoriti.

- Kad si već u polufinalu, naravno da želiš biti dio finala. Protiv Argentine nije išlo i nakon poraza smo se okrenuli ovom susretu za treće mjesto gdje ćemo dati sve od sebe da našim ljudima donesemo broncu. Mi smo znali prije prvenstva da će Maroko biti ozbiljan protivnik. Došli su do polufinala i borbe za treće mjesto. Oni su narod koji daje sve od sebe, imaju veliki nogometni talent i bit će teška utakmica, ali bolje ih poznamo, analizirat ćemo ih i pokušati odigrati pravu utakmicu - rekao je Kovačić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vatreni u Zagreb slijeću u nedjelju u 17 sati, a kako god završilo u subotu, na glavnom zagrebačkom trgu organiziran je veliki doček. Nadamo se kako će se Kova i društvo pojaviti s broncom oko vrata.

- Naš fokus je na Maroku pa ćemo onda razmišljati o dočeku. Sigurno je da su ljudi ponosni na nas i to im želimo vratiti broncom. Treba se dobro pripremiti, odigrati pravu utakmicu, a onda ćemo o dočeku - kazao je Mateo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U prvoj utakmici remizirali smo 0-0 s Marokom, ali u međuvremenu su postali najveća senzacija prvenstva. Čeka nas težak zadatak.

- Afričke ekipe bile su teške za igrati uvijek, a Maroko je pokazao da je dobra ekipa. Sa Ziyechom sam bio u kontaktu, čuli smo se prije turnira i tijekom, očekivali su svi da ćemo se nas dvojica prvi vratiti kući, a ostali smo skoro do samog kraja. Pokazao je kroz ovaj turnir da je odličan igrač, što smo znali i prije. Odigrali su strašan turnir, imaju sjajne igrače. Igram sa Ziyechom, imaju veliku momčad, pokazali su da su kvalitetni. Mislim da ih to krasi ovo prvenstvo - rekao je Kova.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kovačić je napravio ogroman iskorak u odnosu na Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Tada je ulazio s klupe, a sada je jedan od vođa.

- Imao sam tada drugačiju ulogu, puno sam učio. Imao sam čast gledati Luku, Raketu i Mandžu izbliza kako doživljaju, bore se i pripremaju za utakmice. Ja sam tada razmišljao kako ću jednog dana biti vođa ekipa i napraviti rezultat s Hrvatskom. Bila mi je čast učiti od njih kako se boriti za Hrvatsku na prvenstvu i kako predstavljati ovaj dres. Nadam se da sam opravdao očekivanja. Rekao je Kovačić.

Najčitaniji članci