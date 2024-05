Svi u Realu su ludi za Hezonjom! 'Perez mi zaprijeti svaki put kada me vidi, želi da ostanem'

Prije više od tri godine Mario Hezonja (29) nestao je s košarkaške mape. Tri mjeseca bio je bez kluba, nadao se novom NBA ugovoru nakon što ga je Memphis otpustio, ali poziva nije bilo. Odlučio se na povratak u Europu. I napravio najbolju odluku u svojoj karijeri.

U Panathinaikosu je u nekoliko mjeseci pokazao da su talent i klasa tu, samo ih treba izbrusiti, a to je napravio Velimir Perasović u Uniksu iz Kazanja. Probudio je u njemu košarkaškog velemajstora. Najbolji europski klubovi obasuli su ga ponudama, a prihvatio je onu Realovu. I malo tko je očekivao da će u kratkom roku postati miljenik navijača i jedan od najboljih igrača, a u klubu ga na koljenima mole da produži ugovor koji mu istječe na kraju sezone!

FC Bayern Munich - Real Madrid | Foto: Ulrich Gamel/DPA

Prošle sezone bio je ključan kotačić na putu do naslova u Euroligi i španjolskom prvenstvu, a ništa novo nije ni ove sezone. Real želi obraniti trofeje i sve misli su uprte u završnicu sezone, no isto tako se i pribojavaju onoga što će biti u budućnosti. A to je potencijalni odlazak hrvatskog reprezentativca kojeg žele mnogi. Navodno mu Panathinaikos nudi dva milijuna eura po sezoni za povratak, ljubav prema grčkom velikanu nikada nije krio, ali u Realu čine sve da ga zadrže. Čak se u akciju bacio i gazda kluba Florentino Perez.

- Je*eno nemam pojma što se dogoditi. Florentino Perez mi svaki put zaprijeti kad me vidi u klupskoj kantini. Želi da ostanem. Nadam se da će biti tako. Svi radimo da tako i bude. Razgovarali smo s (direktorom) Albertom Herrerosom i ostalima, te svi jednako razmišljamo. Sada nije trenutak za ometanje ekipe privatnim stvarima. Volio bih produžiti ugovor, ali to sada ne bi bilo profesionalno. Doći će savršeni trenutak za tu stvar, za koju se s obje strane borimo - rekao je Hezonja španjolskom novinaru Lucasu Sazeu-Bravu.

FC Bayern Munich - Real Madrid | Foto: Ulrich Gamel/DPA

Produljenje ugovora hrvatskom reprezentativcu prioritet je broj jedan, ali trenutno im je u mislima samo kako opet pokoriti konkurenciju u Euroligu. Ovog vikenda se u Berlinu igra Final Four najjačeg europskog košarkaškog klupskog natjecanja, Real u polufinalu igra protiv Olympiacosa, dok će se u drugom susretu sastati Panathinaikos i Fenerbahce. Hezonja će biti veliki adut svoje momčadi u Berlinu, ove sezone je s 13 koševa po utakmici najbolji strijelac Real Madrida u Euroligi.