VIDEO Sviram dok Benzema ne zabije: Real dobio čak 3 penala!

Real Madrid je teško nastradao u posljednjem kolu prije reprezentativne stanke. Barcelona je s ogromnih 4-0 stigla do jedne od najuvjerljivijih pobjeda u El Clasicu što se itekako osjetilo u današnjoj igri 'kraljevske' momčadi.

Jer Real je teškom mukom slavio 2-1 na gostovanju kod Celte u Vigu i nimalo uvjerljivom predstavom stigao do nova tri boda. Celta je čak veći dio drugog poluvremena bila bolji suparnik, stvorila niz šansi, no to je odlika velikih momčadi. Da pobijede i kada ne ide.

A kada nije išlo iz igre, Real je utakmicu riješio penalima. Karim Benzema je čak tri puta namještao loptu na bijelu točku od čega su sva tri penala bila opravdana. Prvi je zabio u prvom poluvremenu u 19. minuti (izborio ga Militao) nakon čega je Celti poništen gol Galharda u 40. zbog zaleđa.

Ipak, raspoloženi domaćin izjednačio je preko neuništivog Nolita u 53. minuti samo da bi lideru La Lige u 63. bio dosuđen novi penal. Izborio ga je Rodrygo, Benzema je pucao, a Dituro mu je sjajno obranio pokušaj.

A onda je uslijedila nesvakidašnja situacija. Sada je Mendy ušao u šesnaesterac, suparnik ga je sapleo i Real je treći put dobio priliku povesti iz kaznenog udarca. Ovoga puta Benzema nije pogriješio. Poslao je loptu u jednu, a Ditura u drugu stranu.

Posljednji put kada je Benzema promašio penal, idući je izveo Luka Modrić. Ovoga puta to nije bio slučaj iako je hrvatski kapetan bio na travnjaku, a danas igrao do 74. minute.

Novom pobjedom Real je povećao prednost nad Sevillom (57) na 12 bodova, treća je Barcelona s 54 boda.

