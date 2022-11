Svjetska prvakinja vratila se u Hrvatsku! 'Ma kakva euforija, ja mislim već o sljedećem SP-u'

Taekwondo je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova. Brojimo na stotine medalja s brojnih natjecanja, čak šest s Olimpijskih igara, a posljednje Svjetsko prvenstvo u meksičkoj Guadalajari donijelo nam je i novu svjetsku prvakinju!

Tek joj je 20 godina, a fenomenalna Splićanka Lena Stojković već je osvojila svijet. Lena je u finalu pobijedila 11 godina stariju Turkinju Rukiye Yildirim 2-0 po rundama (5-0, 10-5). Na putu do Hrvatica nije izgubila nijednu rundu!

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Obasuta srećom i ponosom, Lena se u utorak navečer vratila u Split, a tamo ju je dočekala spektakularna atmosfera. Brojne zastave i skandiranja uslijedila su kada se pojavila na splitskom aerodromu Resnik. Osmijeh od uha do uha. Nije mogla doći k sebi, bio je to njen signature moment, kako bi rekli Amerikanci. Trenutak za pamćenje. Sombrero na glavi, kao uspomena iz Meksika, a oko vrata koprcala se zlatna medalja.

- Sve je to plod rada, truda. zalaganja. Otišla sam u Meksiko pokazati što sve znam, vjeru u samu sebe sam imala kao i povjerenje trenera. Mislim da smo dobar tim, Veljko Laura Šišo i ja - rekla je Lena, piše Dalmacijanews.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

A onda, kao da iz nje ne progovara 20-godišnjakinja. Nema mjesta euforije, mirna i staložena, zrela kao da je iza nje stotinjak natjecanja.

- Već za pola godine, u svibnju 2023. je novo Svjetsko prvenstvo. Međutim, kod mene ni nema neke euforije jer sam već u Meksiku, nakon finala počela razmišljati o sljedećem velikom natjecanju, finalnom Grand Prixu koji nosi puno bodova za Igre u Parizu. Odmah nakon tog Grand Prixa meni kreću bazične pripreme za Svjetsko prvenstvo. Znam da ću biti “lovina”, sad još veća drugima, ali ne gledam to kao pritisak u nekom lošem smislu. Jednostavno, “guram” svoju priču - kazala je čudesna Stojković i zaželjela:

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ne želim stati na ovome. Želim da mi je ovo samo početak. Želim kontinuitet medalja. Sretna sam i zadovoljna, ali idemo dalje u nove pobjede i bitke.

Naravno, sam vrh taekwondoa su Olimpijske igre. Za nju ima vremena, ali velika želja je uzeti vizu već za Pariz.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- To je definitivno novi izazov. Samo što mislim da moram još sazreti za to. Imam ispred sebe dovoljno vremena za treniranje. Bit ću spremna. Što se tiče kategorije, ima nekih razlika koje moram u taktici napraviti, druge su suparnice, većinom su i više od mene. To znači da ću se morati dosta kretati, promijeniti stil borbe. Počela sam već lagano s tim prijelazom, uhodavam se i vjerujem da će to sve biti u redu.

