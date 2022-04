Svjetska sportska elita stiže u Zadar na 'Sports Media Festival'

Prvi međunarodni festival na temu globalne sportske i medijske industrije održat će se u Zadru od 9. do 11. lipnja. Osim što je najvažnija sporedna stvar na svijetu, sport je najgledaniji TV spektakl i jedini preostali medijski događaj koji se mora pratiti uživo. Trend globalizacije sporta danas je jači nego ikad i upravo je zbog toga interes za svijet sporta velik.

SUNSET Sports Media Festival projekt je koji će postaviti nove standarde u organizaciji sportskih poslovnih događanja. Riječ je o spoju globalne sportske i medijske industrije I okuplja najveće profesionalce u svijetu sporta. FESTIVAL organizira agencija Pepermint koja stoji i iza Weekend Media Festivala, i broji više od 20 godina iskustva.

- Kao aktivni sudionici globalne sportske i medijske scene u prilici smo shvatiti glavne izazove industrije te prepoznati inovatore i ključne igrače na sceni, a pozicija i uloga koju Hrvatska ima u svijetu sporta daje nam mogućnost da postanemo predvodnik ovakvih događaja - rekao je Boris Kovaček, organizator prvog SUNSET Sports Media Festivala u Hrvatskoj.

U programu sudjeluju globalne svjetske zvijezde, pa ćemo tako imati jedinstvenu priliku slušati predavanja nogometne legende, bivšeg vratara, Peter Schmeichela, osvajača velikog broja trofeja, uključujući Kup prvaka s Manchester Unitedom i naslov europskog prvaka s reprezentacijom, ali i bivše igrače američkog nogometa, višestruke MVP Super Bowla, Juliana Edelmana koji je odigrao 12 sezona NFL-u za legendarne New England Patriotse i Ray Lewisa, igrača koji se smatra jednim od najvećih „linebackera“ u povijesti NFL-a.

Neke od najzanimljivijih tema koje će se obraditi i o kojima će se pričati na SUNSET Sports Media Festivalu su “Everybody wants to rule the world: Football vs.Football”, što stoji iza fenomena zvanog NFL i koji su ključni elementi koji razdvajaju dva nogometna svijeta dok se bore za globalnu dominaciju i pažnju gledatelja. Stephen Espinoza, predsjednik Showtime Sportsa, dijeli svoje uvide u povijesni uspjeh koji je ostvario u svijetu boksa, na predavanju “Inside the ring with Stephen Espinoza” , a saznat ćemo i sve o sportskom klađenju, izazovima digitalnog i tradicionalnog kao i mnogim drugim temama kroz objektiv čovjeka koji je revolucionirao Sky Sports, a trenutno predsjeda kao izvršni potpredsjednik IMG-a i voditelj globalne produkcije, Barneya Francisa, na predavanju „Production in the new era“.

U ulozi ambasadora i savjetnika, našao se i slavni Zadranin s američkom adresom, Pete Radovich, producent i redatelj, dobitnik više od 40 Emmy nagrada, izvršni producent u NFL-u, koordinacijski producent, UEFA Champions League, dopredsjednik produkcije i kreativni direktor medijske kuće CBS Sports. Pete će nam ujedno približiti i temu “Power of story” . Očekuje nas još mnogo zanimljivih tema kao što su „Access is king“, „Underdogs“, „Production in the new era“, „Started from the bottom now we’re here“, „Women in sports“, „Future of Serie A“,

„Politics in sport”/“it’s complicated” da nabrojimo samo neke od njih, a sve ih možete pronaći na www.sportsmediafestival.com.

- Sport je već tradicionalno jedan od najjačih aduta kada pričamo o promociji Hrvatske u svijetu, a vjerujem da će ovaj hvalevrijedan projekt Zadar pozicionirati na svjetskoj mapi na onaj način na koji to taj prelijepi grad iz kojeg su potekli neki od najboljih svjetskih sportaša, i zaslužuje - izjavio je savjetnik ministrice Nikoline Brnjac u Ministarstvu turizma i sporta, Josip Pavić.

Martina Srnec, direktorica Sektora za promociju i oglašavanje HTZ-a uvjerena je da ovakvi projekti mogu doprinijeti stvaranju jedinstvenog doživljaja i predstavljanja naše prekrasne zemlje u najboljem mogućem svjetlu. „U Hrvatskoj turističkoj zajednici prepoznajemo značaj sporta u promociji naše zemlje, koja je u globalnim okvirima najprepoznatljivija upravo po sportu i turizmu. Sports Media Festival zasigurno će Hrvatskoj, a posebice Zadru, dati dodatnu vidljivost na međunarodnom tržištu. Program festivala je bogat, kvalitetan i pun renomiranih imena iz svijeta sporta, a sve će pratiti i brojni predstavnici svjetskih medija“.

SUNSET Sports Media Festival osnažuje dva područja u kojima je Hrvatska najbolja i po kojima je prepoznatljiva - sport i turizam! Hrvatska je na globalnom turističkom tržištu jedna od trenutno najpoželjnijih destinacija, baš kao i Zadar, grad domaćin SUNSET Sports Media Festivala. Zato je neupitno da će projekt, kao susret globalne sportske medijske industrije, ostvariti važan turistički značaj.

- Sretni smo i ponosni što je produkcija SUNSET Sports Media Festival odabrala Zadar kao mjesto događanja ovog važnog medijsko – sportskog događaja. Zadar je oduvijek grad sporta, a u spajanju pojmova sporta i turizma ima dugogodišnje uspješno iskustvo. Sportaši su najbolji promotori hrvatskog turizma, a mi vjerujemo da je ovo jedan lijep nastavak u prenošenju slave našeg grada diljem svijeta - rekao je Mario Paleka, direktor TZ grada Zadra.

- Više smo nego počašćeni što je grad Zadar domaćin ovakvom jednom projektu svjetskog kalibra, za koji vjerujemo da će uz sve kapacitete i klimu koju imamo, infrastrukturnu i prometnu povezanosti dodatno istaknuti Zadar kao jedno od središta sportskog turizma - izjavio je zadarski gradonačelnik Branko Dukić.

