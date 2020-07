Svjetski komunikator, bivši DJ i ljubitelj vina: Kako će se Kek snaći na vrućoj klupi Dinama?

Dinamo dobiva trenera koji je navijač Hajduka i ikona navijača Rijeke. Dobiva iskusnog i fantastičnog stručnjaka, ali i '100 tona' tešku osobu koja ili pod kontrolom ima sve što želi ili jadni oni koji će s njim raditi

<p>Iz Štajerske se ne vide nikakvi dimni signali, ali iz Maksimirske 128 'off the record' lete potvrde: nakon što mlađi <strong>Mamić</strong> odradi tri preostala HNL-kola, prvu momčad Dinama preuzet će 'opatijski Slovenac' - <strong>Matjaž Kek</strong> (58).</p><p><strong>VIDEO: Trenerskog majstora htjela je i Crvena zvezda</strong></p><p>Matjažov trenerski opus je poznat. Jedna spomena nevrijedna epizoda od tek par mjeseci u saudijskom Al-Itihadu i: fenomenalni uspjesi sa Mariborom, Slovenijom i Rijekom.</p><p>Sloveniju je odveo i vodio na Mundijalu 2010., s Mariborom osvojio osam, a s Rijekom četiri trofeja uključujući povijesni, prvi naslov u klupskoj povijesti (dupla kruna iz 2017.).</p><p>Stručnost i trenerska kvaliteta su neupitne. Kad na to nakalemimo igračko i trenersko iskustvo sa pet i pol godina rada u Hrvatskoj tj. u Rijeci... Dinamo na klupi dobiva: veliko pojačanje, dokazanu trenersku klasu - europskog kalibra!</p><p>I strahovito osebujnu, zanimljivu, karizmatičnu osobu. Te istodobno: teški, vrlo često naporni karakter. Tipa koji zna što hoće, svjestan je svojeg znanja, a premazan svim mogućim nogometnim mastima.</p><h2>Pametan, stručan i 'težak 100 tona'</h2><p>Kako će izgledati kada se na brvnu sudare dva alfa-ovna, pa makar i tek telefonski na liniji Zagreb-Međugorje? Moglo bi biti žestoko, jako eksplozivno.</p><p>Matjaž Kek je, i ako nogomet teoretski posve maknemo u stranu: iznimno inteligentna osoba. 'Jahat' će apsolutno sve u klubu (ili: sve koji mu to dozvole). Osim, naravno - gazde. Problem bi mu u Dinamu mogao biti što je 'modri' gazda vulkan sam po sebi.</p><p>Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, <strong>Z.M.</strong> (60), kad pukne... Puca ne birajući ni riječi, ni jačinu glasa. S tim se Kek u Rijeci nije susretao. To ne znači da mu se nije dogodilo da stoji mirno pred <strong>Damirom Miškovićem</strong> kad bi predsjedniku zatitrao i zadnji živac, ali Mišković nije Mamić. Zrak iz prostorije nestane kada, inače energični, Rijekin predsjednik počne pričati tiho i polako.</p><p>Nema tu onda ni psovki, ni povišenih tonova nego idu naglašeno razgovijetne rečenice bez oscilacije u glasnoći. Oni koji su pametni tada šute, slušaju i drže jezik za zubima. Kek je pametan. Natprosječno.</p><p>A ima i još jednu, ali ono... Istinski svjetsku kvalitetu. Čovjek je komunikator najvećeg mogućeg kalibra. Mogao bi biti PR bilo koje korporacije ili Vlade. Ako ste ikad u javnom nastupu vidjeli ljutog i nekontroliranog Keka onda ste vidjeli upravo to. Nastup.</p><p>Elokventnost na nekoliko svjetskih jezika, kapacitet da u nekoliko riječi pošalje poruku točno onima kojima želi i točno u trenutku u kojem on to želi. Bilo na službenoj pressici ili usput, kao slučajno, sa pomno odabranom namrgođenošću ili osmijehom.</p><p>Jedini manji kiks zna mu se dogoditi ako podcijeni sugovornika, ali i to samo dok ne pohvata konce.</p><h2>Navijači ga obožavaju, ali suradnici...</h2><p>Rijeci je donio neke od najvećih ako ne i najveće uspjehe u klupskoj povijesti. Na Kvarneru, Matjaž je ikona. Među navijačima (barem do danas; tek će se čuti što Primorci o njemu misle sada kad je izvjesno da će im na Rujevicu doći sa Dinamovim grbom na prsima).</p><p>Ali jedno je javnost, a drugo ako vam o Keku govore oni koji su uz njega radili, posebno oni koju si hijerarhijski bili ispod njega (a takvih je golema većina). Onda ćete se načekati prije nego što čujete rijetku pozitivnu riječ ili rečenicu.</p><p>Što govori puno o Keku, ali - i o Rijeci u koju je došao krajem veljače 2013. Sve što je Rijeka željela postići Matjaž je već prošao i napravio s Mariborom. Pa je iz dana u dan, sa punim stručnim meritumom, ustrojavao sve oko sebe o Keku suradniku ili šefu.</p><p>Čovjek je jednostavno znao najviše, prošao najviše upravo na toj poziciji na koju je doveden i nije mu na pamet padalo da snizi ijedan od kriterija. Doveli su ga pa su ga onda i slušali. A on ih je odveo u zemlju ostvarenja svih riječkih snova.</p><p>Kupio je kuću u Opatiji, zauvijek postao i Primorac. Kakav je kao tip s kojim se svakodnevno dijeli radni prostor i vrijeme, znaju samo oni koji su sa njim radili. I teško ćete naći nekoga tko će ga po tom pitanju (da se jako blago izrazimo) pohvaliti.</p><h2>Karizmatičan, lukav i elokventan</h2><p>Dinamo na klupu dobiva teškog tipa i vrhunskog trenera punog znanja i iskustva. Dobiva Slovenca sa 'stoposotnim nogometnim genom' (tata Franc je Maribor uveo u Drugu jugoslavensku ligu).</p><p>Dobiva vrhunski elokventnu i inteligentnu osobu, bivšeg DJ-a i ljubitelja jazza (12.000 ploča je u kućnoj kolekciji). Dobiva poznavatelja vina, frenda nekih od najglasovitijih slovenski vinara i enologa.</p><p>Dobiva navijača Hajduka koji je preinteligentan da bilo kakvu ponudu iz današnjeg Hajduka i na stotinku uzme u obzir. Dobiva tipa lukavijeg od jednog <strong>Guusa Hiddinka</strong> kojem je uspio snimiti treninge pa sa liliputancem Slovenijom u play-offu Svjetsko prvenstvo uzeti gigantu Rusiji.</p><p>I Dinamu i Matjažu želimo svu sreću, nogometnih trijumfa moglo bi biti jako puno, ali uzimajući u obzir njegov karakter i karakter onoga koji u Dinamu ima zadnju riječ... Bilo bi čudo golemo da Kek u Maksimiru izdrži i pola vremena koje je proveo na Kantridi i Rujevici.</p><p>Jedno je sigurno: Dinamo opet ima vrhunskog trenera i u Dinamu - sigurno neće biti dosadno!</p>