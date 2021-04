Dok se Superliga, koja je ostala na svega šest članova, i dalje osipa i raspada, ostali nogometni svijet slavi. Svega dva dana nakon osnutka, ova nogometna tvorevina je u utorak navečer doživjela težak udarac. Svi engleski klubovi napustili su ovo natjecanje koje je samo izabranima trebalo donijeti milijune.

Ostala su samo tri talijanska i tri španjolska kluba od prvotnih 12, a unatoč egzodusu engleskih velikana, vodstvo Superlige ne odustaje od svoje ideje. Ili barem njezin predsjednik Florentino Perez, koji je poručio kako ovaj projekt ide dalje.

Taj njegov projekt prouzročio je kaos u nogometnom svijetu, a navijači su pokazali svoju snagu. Navijači Chelseaja prosvjedovali su ispred Stamford Bridgea i nisu htjeli pustiti igrače do stadiona, a igrači Liverpoola i trener Jürgen Klopp jasno su dali do znanja da oni u ovoj nogometnoj tvorevini ne žele sudjelovati. Bilo bi to ubojstvo nogometa.

U utorak iza 21 sat Manchester City je prvi objavio kako izlazi iz Superlige, a tri sata kasnije, točno u ponoć, ovo novostvoreno natjecanje se počelo urušavati. Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United i Chelsea su također poručili kako napuštaju Superligu.

Očekivano, nogometni svijet likuje i slavi, a pogotovo svjetski mediji.

- Ovo je pobjeda navijača - piše Daily Telegraph, dok je Daily Mail dodao:

- Nogometni civilni rat. Pohlepa je izgubila.

The Times je slavodobitno napisao:

- Superliga se urušava.

- Zbogom, zbogom, zbogom. Ovo je velika pobjeda navijača - piše The Sun.

Unatoč tomu što su Barcelona, Real Madrid i Atletico Madrid i dalje članovi, španjolski mediji su s velikom srećom objavili kako Superliga propada, Marca je poručila: Super-smiješna.