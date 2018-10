Svjetski prvak ide u zatvor: Patio sam godinama kao pas...

Igrao si u Juventusu, osvojio si naslov Svjetskog prvenstva, a danas ideš u zatvor. Tako glasi životna priča legendarnog talijanskog napadača Vicenza Iaquinte. Talijan je osuđen na 2 godine zatvora zbog posjedovanja oružja, a njegov otac osuđen je na čak 19 godina.

Od zvijezda do trnja, kroz to trenutno prolazi Iaquinta. Napadač je prije pet godina otišao iz nogometa nakon optužbi da je surađivao s mafijom, a sad ga je sustigla kazna. Još može bit i sretan jer mu je prijetilo šest godina zatvora zbog pomaganja zloglasnoj mafiji, a to nisu uspjeli dokazati. No, uspjeli su to dokazati za njegovog oca koji je dobio 19 godina. Suđenje je počelo još 2015., a bilo je optuženo čak 148 osoba.

- Uništili su moj život jer sam iz Calabrije. Nisam ništa loše učinio i nemam nikakve veze s mafijom. Patio sam svih ovih godina poput psa, za ništa. Ne samo ja već i moja obitelj, a nitko nije napravio ništa pogrešno. Naša obitelj uopće ne zna tko je ta mafija i uništili su mi život bez razloga. Moja borba neće prestati - ljut je bio Iaquinta na saslušanju u sudnici.

Nogometaš ima pravo na žalbu, stoga u zatvor neće još ići.

Iaquinta je cijelu karijeru proveo u Italiji, a od većih klubova igrao je za Juventus i Udinese. Vrhunac karijere doživio je 2006. godine kada se s Italijom osvojio naslov svjetskog prvaka. Za Italiju je odigrao 40 utakmica i zabio 6 golova, dok je u Juveu nastupio 86 puta, a 30 puta bio precizan. Prvak je s njima bio 2013. godine...