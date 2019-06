Svjetski prvak je pao! Turska 'konjica' sredila je Francusku...

Svjetski prvak Francuska protiv prosječne Turske. 'Ma zicer, ovo Francuzi dobivaju s pol' gasa' rekli bi kladioničari. A onda šok za Tricolore u Istanbulu. Sjajna Turska šokirala je svjetske prvake i pobijedila ih 2-0 u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Obje momčadi su do ovog kola bile stopostotne i ovo je bila borba za prvo mjesto, no Turci su potpuno zasjenili Francuze koji su i u najjačem sastavu bili nedorečeni. Domaćini su do gola stigli nakon glavometa, a gol je zabio stoper Ayhan u 30. minuti. Poput nokautiranog boksača izgledali su svjetski prvaci, no kad imaš Mbappéa, Griezmanna, Pogbu, čemu briga. No tako su samo mislili.

Nakon devet minuta dočekala ih je nova šamarčina. Varane pa onda i Umtiti su katastrofalno pogriješili, a poklon je iskoristio igrač Rome Cengiz Under koji je projurio i bez problema zabio pored Llorisa.

Foto: UMIT BEKTAS

Pokušali su se Francuzi probuditi do kraja utakmice, ali sjajni Turci na krilima fanatičnih navijača su bili nesavladivi. Turska je s nova tri boda zadjela sama na vrh i to bez primljenog gola! Izbornik Senol Günes je potpuno preporodio reprezentaciju i ostavio bez riječi Didiera Deschampsa koji je taktički pojeden u ovoj utakmici. Ovo je Francuzima prvi poraz u kvalifikacijama nakon dvije godine kada ih je pobijedila Švedska.

Puno lakše od očekivanog Italija je pobijedila Grčku 3-0 na Olimpijskom stadionu u Ateni. Utakmica je od 23. pa do 33. minute bila praktički već i gotova, a golove su zabijali Barella, Insigne i Bonucci.

Foto: COSTAS BALTAS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Njemačka je golovima Sanea i Reusa pobijedila Bjelorusiju u Minsku, te su sad drugi na sa šest bodova na tablici iza Sjeverne Irske koja ima devet bodova uz utakmicu više...

Ostali rezultati:

Rusija - San Marino 9-0

Belgija - Kazahstan 3-0

Škotska - Cipar 2-1

Moldavija - Andora 1-0

Island - Albanija 1-0

Armenija - Lihtenštajn 3-0