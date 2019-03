Svjetski prvak Ljubo: jedan od najvećih koje smo ikad imali...

Ivan Ljubičić od danas je 40-godišnjak. Ivanov je put priča od ratne Banjaluke preko Opatije i Rijeke do vrha svjetskog tenisa... Osvajač Mastersa, olimpijski brončani, treći tenisač svijeta i svjetski prvak s Hrvatskom koju je 2005. nosio do osvajanja Davis Cupa.

Foto: EDGAR SU

Sa devet godina se uhvatio reketa, talent i strast gotovo su odmah postali kristalno jasno vidljivi, ali četiri godine kasnije rat je obitelj Ljubičić natjerao na odlazak iz banjalučkog doma.

Ivan je sa majkom i bratom postao prognanik, u Opatiji. Kada se nakon pola teške godine obitelji priključio i otac, Ljubičići su krenuli u novi početak koji su našli u svom novom domu, u Rijeci.

Prvi je challenger osvojio 1999. u francuskom Besanconu, a godinu kasnije je u polufinalu Sidneya i Bastada, dodaje tri ATP četvrtfinala te ulazi u 3. kolo olimpijskog turnira. Postaje globalno poznato sportsko ime.

U Lyonu 2001. došao je prvi ATP naslov. Ivan je ukupno osvojio 10 ATP turnira sa titulom na Mastersu u Indian Wellsu 2010. kao krunom karijere.

"Everything felt right. Everything felt special."



He defeated Djokovic, Nadal & Roddick en route to his biggest career 🏆. Ivan Ljubicic reflects on that 2010 run...#ATPMasters1000 | #TennisParadise