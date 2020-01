Svjetski raritet iz Splita: Nas 7 braće i sestara igra vaterpolo!

U Hrvatskoj, tako barem kaže popis posljednji popis koji će biti aktualan još svega godinu dana, postoji 585 obitelji koje broje sedmero djece. Međutim, jedna je, u to smo uvjereni i bez dodatne provjere, rekorder Lijepe naše. A, vrlo lako moguće, i svjetski, no tu ćemo dužnost prepustiti ekipi iz Guinnessa.

O čemu se radi? Oni se zovu Krešimir (25), Ivana (23), Zvonimir (21), Domina (19), Domagoj (17), Magdalena (15) i Jelena (13) uz zajedničko prezime Butić. I svi, baš svi, igraju vaterpolo.

Za sve su "krivi" roditelji Zoran i Nera, dakako, ponosni na svoje carstvo koje su stvorili. Zoran je kao bivši vaterpolist "krivac" i za odabir sporta.

- Sve je krenulo kada je najstariji brat Krešo bio na plivanju i jednom prilikom završio u golu. Zvone i on došli su iz plivanja, a nas četiri odmah u vaterpolo - priča nam najstarija od četiri sestre, Ivana.

I trenutno najstarija, ne računajući roditelje, u kući. Stanu, točnije.

- Sad je malo i komotnije jer Krešo je otišao igrati u Francusku. On je jedini koji je pobjegao, ha, ha. Slušaju li me sada? Normalno, moraju. Ali slušamo svi jedni druge, najviše onoga koji je u pravu.

Prije nekoliko godina Butići su postavili još jedan rekord koji će teško netko nadmašiti. U istoj večeri svoje je utakmice igralo svih njih sedmero. Na tim je utakmicama postignuto 50 golova, a oni su potpisali njih 14.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nama je to lijepo, ali mislim da je mami veći problem jer kada dođemo kući i ostavimo odjeću za pranje... Dobro je i njoj dok je na tribini, ali kasnije joj padne mrak na oči kada vidi što mora oprati sve.

A još kada kažete da ste gladni...

- Nekad bude raspoložena pa dobijemo za jesti, ali kad to nije slučaj, onda nam kaže da se sami snađemo, da smo narasli i da nas je sve naučila. Tata isto bude gladan pa nam se pridruži.

Ivana i Domina već su nekoliko godina članice hrvatske reprezentacije koja u Budimpešti upravo igra svoje četvrto europsko prvenstvo. Za Butićke je ovo treće.

- Ne, nismo cimerice, ali soba smo do sobe. Stalno smo zajedno, pa eto da ovdje malo promijenimo - otkriva Ivana za koju će Domina reći...

- Možda je ona najbolja od nas jer je najstarija i najiskusnija.

Svađe oko toga, dakle, nema?

- Dobro, mislim da ni ne možemo reći koja je bolja jer sve 4 igramo na različitim pozicijama. Svaka ima svoje prednosti i mane, velika je razlika u godinama između nas, pa sumnjam i da naši treneri mogu to reći - kao prava sestra postupit će Ivana koju je pad s rola poslao u bazen.

Brojke i statistika, pak, kažu to je - Domina. Ona je, naime, u jednoj utakmici zabila najviše golova, njih 14! Ivana je ostala na jednom manje.

- Ma dobro, golovi nisu bitni niti pokazuju kakav je netko igrač. Nudi li tata nagradu tko najviše zabije? Ha, ha, prvi put to čujem - očito smo Dominu iznenadili pitanjem.

Ne želimo onim dvjema mlađim sestrama stvarati pritisak, ali... Na sljedećem Europskom prvenstvu u Splitu očekujemo da se kolonija Butić još proširi. Tim više što sve četiri igraju baš u svom Splitu, u Jadranu.

- Nadam se da će to biti tako ako nas dvije u međuvremenu ne odemo u mirovinu, ha, ha. Megi je centar, što je stvarno rijetka pozicija u ženskom vaterpolu i vrijedi zlata. Jele je 2004. godište i igrala je čak i za muške dok je bila još mlađa. Nisu joj isprva dali da igra na svjetskom prvenstvu s tri godine starijim curama, pa su treneri slali video i kad su vidjeli kako igra, odmah su joj dali zeleno svjetlo.

Ivana dovršava pravni fakultet, dok je Domina je tek krenula na elektrotehnički. I dok ona još ima vremena odlučiti što će, Ivana je neodlučna.

- Ne znam stvarno što ću dalje. Trenutno razmišljam o vaterpolu, ali možda bih mogla gurati obje karijere.

Gurate li se u domu pred televizorom, odnosno, kako uslišavate različite želje?

- Jednostavno, imamo dva TV-a, pa su jedni na jednom, drugi na drugom.

Roditeljima i ostatku obitelji, pretpostavljamo, dali ste zapovijed da vas moraju gledati na Euru.

- Pa i nismo baš, dapače, mi njima kažemo da ne gledaju ove utakmice u kojima uvjerljivo gubimo, ha, ha.

Pa izbjegnete i neugodne teme u kući?

- Kad je vikend, obavezno komentiramo vaterpolo. Ali volimo pričati o košarci, NBA ligi pogotovo jer to svi pratimo. Nogomet, rukomet, svega ima.

Kao i na bakinom stolu.

- Tradicionalno nam spremi njoke i pašticadu, a u zadnje vrijeme, kada se Krešo vrati iz Francuske, i roštilj.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Favoriti za četvrtfinale

Hrvatske vaterpolistice ili, od milja, Jadranske sirene ili Barakudice imaju vjerojatno najveću priliku ikad izboriti četvrtfinale Europskog prvenstva. Za, primjerice, vaterpoliste to se podrazumijeva, ali za njih bi to bilo poput zlatne medalje. Mađarska, Grčka i Rusija svijet su za sebe i tu je jedino zadovoljavajuće izgubiti sa što manjom razlikom, no protiv Srbije i Slovačke mora se ići po četvrto mjesto. Mislimo da ste tu i favoritkinje, slažete li se?

- Pa mogli bismo to reći - složila se Ivana.

- Srbija je na ovaj EP došla pomlađena, dok smo mi Slovačku nedavno lagano dobile na pripremama u Varaždinu, no nedostajale su joj neke igračice. Svaki put dobijemo neku tešku skupinu, sada nije, ali moramo biti oprezne.