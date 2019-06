Šansa za Liverpool: Klupski se Mundijal ipak igra ove godine...

Pričalo se da neće biti Svjetskog klupskog prvenstva ove godine. Dapače, iduće se trebalo održati tek 2021., a onda bi se igralo svake četiri godine. Barem je tako bilo zamišljeno...

Ipak, Fifa je odustala od svog nauma i potvrdili su kako će se i ove godine igrati to prestižno svjetsko klupsko natjecanje i to u Kataru. Toj azijskoj državi bit će to premjera i veliki test za Svjetsko prvenstvo 2022. koje će se održati u toj zemlji.

Foto: SERGIO PEREZ

Turnir će se igrati u prosincu, a sudjelovat će sedam momčadi.

Liverpool kao prvak Europe (ima osiguran nastup u polufinalu)

Pobjednik Copa Libertadores, koji će biti poznat krajem studenog (ima osiguran nastup u polufinalu)

Od četvrtfinala će krenuti pobjednik Azijske lige prvaka, koji će također biti poznat krajem studenog;

Prvak Afrike - Esperance iz Tunisa

Pobjednik Concaf Lige prvaka - Monterrey iz Meksika

Četvrti sudionik četvrtfinala bit će dobiven kroz doigravanje, ujedno i prvu utakmicu na CWC-u, a tamo će se sastati domaćin Al-Sadd kao prvak Katara te prvak Oceanije Hienghene Sport iz Nove Kaledonije

Datum finala već je poznat. Od 18. prosinca. Liverpool je favorit za osvajanje naslov, a zanimljivo, 'redsi' nikad nisu osvojili taj trofej. Imali su priliku 2005., ali nisu otišli do kraja. Branitelj naslova je Real Madrid.