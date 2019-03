Szczesny: Wilshere je na mojoj svadbi zgažen spavao u grmlju

Jack Wilshere je moj najbolji prijatelj uz Grzegorza Krychowiaka, a na mojoj svadbi toliko se napio da smo ga posvuda tražili dva sata, a našli smo ga kako spava u grmlju, rekao je kroz smijeh golman Juventusa Wojciech Szczesny (28) za Foot Truck.

Szczesny i Wilshere poznaju se još iz njihovog zajedničkog igranja u Arsenalu. Wilshere je prošlo ljeto napustio Arsenal i preselio u West Ham, Szczesny već nekoliko godina karijeru gradi u Italiji, trenutno je u Juventusu, a bio je i u Romi.

“My best friend, alongside [Grzegorz] Krychowiak. At my wedding he got so drunk, we were looking for him everywhere for two hours and found him sleeping in bushes.”



- Wojciech Szczęsny on Jack Wilshere pic.twitter.com/ZPnYGLaN8i