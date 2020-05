'Taj igrač me ponizio, imam stalno noćne more zbog njega'

Lilian Thuram. Da, vjerojatno se odmah podsjetite da je u 142 nastupa za francusku reprezentaciju zabio dva gola, i to oba u polufinalu protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Čovjek koji zabije gol svakih 200 utakmica pogodio je dvaput iz dva pokušaja, rastužio nas je, srušio nam snove o finalu, ali sada umirovljeni francuski nogometaš otkrio je da postoji nešto što njega proganja i zbog čega ima noćne more.

Mjesto noćne more je Brugge i 25. lipanj 2000. godine. Riječ je o Europskom prvenstvu u Belgiji i Nizozemskoj, a Francuska je igrala u četvrtfinalu protiv Španjolske. Na travnjaku je jedan vižljasti igrač kojeg Thuram ne može zaustaviti. On je Pedro Munitis.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

- Ne pamtim imena igrača i stadiona. Međutim, Munitisa se sjećam odlično. To je igrač koji mi je zadao najviše problema na terenu. Pitao sam se tko je ovaj igrač. Da bi me smirio, Karembeu mi je rekao da me Munitis prošao samo jednom. Ponekad imam noćne more zbog njega - rekao je legendarni nogometaš Monaca, Parme, Juventusa, Barcelone koji je tada napravio penal i to baš nad Munitisom.

Francuzi su pobijedili 2-1 golovima Djorkaeffa i Zidanea. Toliko ga je ozbiljno shvatio da je njegovu fotografiju stavio u ured.

- U svom uredu imam njegovu fotografiju jer je poniznost i poštovanje nešto što se mora njegovati.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

I dalje nam nije jasno zašto Thuram ima noćne more jer je Francuska osvojila to Europsko prvenstvo pobijedivši u finalu Italiju 2-1, a Thuram je postao jedan od rijetkih nogometaša koji je osvojio i SP i Euro. Ipak, pomalo je iznenadio njegov izbor obzirom na to da je Thuram tijekom karijere igrao protiv nevjerojatnih igrača kao što su Ronaldo, Di Baggio, Del Piero, Raul, Totti...

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Inače, Thuram je uspješnu karijeru završio 2008. godine u Barceloni, a u La Ligi su susretao i sa 'starim prijateljem' Munitisom koji je karijeru završio 2012. godine u Racingu. Najljepše dane u karijeri imao je od 2000. do 2003. kada je kao talentirani nogometaš bio član Real Madrida te je s njima 2002. godine osvojio Ligu prvaka. Igrao je još i za Deportivo, a za Španjolsku je odigrao 21 susret zabivši dva gola...