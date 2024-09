Tajna Bjeličine bilježnice: Sve je unutra - treninzi, akcije, analize

Evo, to je moja bilježnica. U svakom klubu u kojemu sam radio, bila je iste veličine. Tu je, primjerice, na stolu i bilježnica s onim što sam radio dok sam bio trener Lecha iz Poznanja, govorio nam je u proljeće 2019. listajući stranice Nenad Bjelica, koji se ovaj tjedan nakon četiri i pol godine vratio na klupu Dinama.

Nenad Bjelica bi 'plave' stajao ukupno više od tri milijuna eura

Grb Dinama, plavo-zelene korice, a unutra Bjeličine zamisli i planovi za rušenje Plzena u povijesnoj utakmici "modrih" na europsko proljeće nakon 49 godina. Dinamo je prvu utakmicu u Češkoj izgubio 2-1, ali je u uzvratu sve okrenuo pobjedom 3-0.

Ne mogu vam sve pokazati, ovo će vidjeti i trener Plzena

- Pokazat ću vam par stvari, prelistati nekoliko stranica, da to vidite malo. Otkrit ću malo, ali ne sve. Ovo će vidjeti trener Viktorije Pavel Vrba. Pa da mu baš ne otkrijem sve, neka nešto ostane tajna - smijao se uoči prve utakmice pokazujući bilježnicu Bjelica.

U toj su bilježnici bile svi treninzi, sve akcije, analize svih utakmica otkako je došao u Maksimir. Pedantni Bjelica sve piše. Na papiru su bile i ideje kako srušiti Čehe u Europskoj ligi, a s obzirom na to da je Dinamo svojevremeno izbacio Viktoriju Plzen, bile su očito dobre.

Pokazao je Nenad stranice na kojima su treninzi koji su odrađeni na pripremama u Turskoj. Bilo je svega, od "mobilizacije", škole trčanja, turnira u nogotenisu, žongliranja, tehničkih stvari, završnice akcija, igre osam na osam, igre devet na devet.

- Svaki trening je drugačiji. Nacrtam neke akcije koje ćemo raditi na njemu. Kad je u pitanju utakmica, onda sve napišem. Od akcije kako smo zabijali i sve važno vezano za taj susret - rekao je Bjelica.

*Akcija počinje tako da igrač s brojem 2 dodaje igraču s brojem 7. Sedmica ulazi u prostor i odigrava devetki, a ovaj osmici koja centrira. Potom kreće nova akcija, dvojka dodaje osmici, a osmica završava akciju. Bjelica vježba i akciju u kojoj zadnji vezni, broj 4 šalje dijagonalnu loptu na krilnog napadača

Bilježnica i - 10 bijelih košulja

Bilježnica je odradila svoje i protiv Viktorije. A osim bilježnice, tu je i važan odjevni predmet.

- Nisam praznovjeran. Ja na terenu vjerujem samo u svoje igrače. Imam deset bijelih košulja. Uvijek nosim bijelu, ali nije važno koju. Nikad nije bila ista košulja - rekao nam je Bjelica, kojeg smo tad pitali je li utakmica protiv Plzena utakmica života.

- Nije mi ovo utakmica života. Ovo je utakmica u kojoj treba uživati. Utakmice života su neke druge - odgovorio je Nenad, a kasnije nam je na odlasku pojasnio što je mislio pod tim.

- Utakmica života je za mene izvesti svoju djecu, sinove Luku i Luana na pravi put. To je najvažnije u životu. Nogomet je važan, recimo da je poput semafora. Imaš crveno, žuto i zeleno. S Dinamom sam ove sezone na zelenom. I sad želimo na njemu ostati što duže, ide nas.

- Vjerovao sam da u Zagrebu mogu napraviti dobru atmosferu. To sam radio u svakom klubu u kojemu sam bio. Ljudi su više dolazili na stadion kad sam ja bio trener, podizao sam prosjek gledatelja, a takav je slučaj i u Maksimiru. Sretan sam zbog toga i naravno da mi godi kad me na ulici zaustavljaju dinamovci. I to je znak da radim dobro sa svojom momčadi - ponosan je bio Bjelica.

*Privući loptu do dva napadača, zatim kreće njihova suradnja kroz pas igru. Akciju golom završava drugi napadač. Na slici 3 je i normalna igra bez ulazaka u ofenzivnu zonu, a na slici 4 igra u kojoj gol vrijedi samo iz označenih zona. U ovom slučaju to su pozicije iz kuteva, gdje se izvode korneri.

Bule specijalist za napad

Za ovako važne utakmice kod njega nema posebnih rituala.

- Idemo na put dan uoči utakmice, na dan utakmice ujutro imamo kratku aktivaciju, a onda je posljednji sastanak uoči utakmice. To je kod mene već ustaljeno - rekao je Bjelica, a u tim je trenucima pokraj njega prošao Nino Bule, jedan od njegovih pomoćnika.

- Sretan sam što imam ovako dobar stožer i što imam Ninu - odmah ga je nahvalio.

Bule je, podsjetimo, u Dinamu bio zadužen za napadačke prekide. Pogotovo su dobre i moćne bile njegove akcije nakon kornera.

Nema sumnje kako je i za dvostruki sraz protiv Viktorije pripremao iznenađenja. I ona su, vjerojatno, bila u bilježnici Nenada Bjelice. U njoj su bile spremljene sve zamke za Vrbu i njegove igrače.

*Trening iza utakmice traje 60 minuta. Prvih 15 minuta je mobilizacija i škola trčanja, potom regeneracija pa u turnir u nogo-tenisu i na kraju vježbanje centaršuta u završnici. Sa svake strane četiri puta. Bjelica na treninzima igra s tri momčadi, a svaka ima osam igrača. Prvo napad, potom obrana, a onda pas igra s momčadi koja je na centru. 'Ševa' u centru se igra tako da se ne smije dodati prvom do sebe.

Analiza rukopisa: Pun je ideja, tvrdoglav, energičan...

Nenad Bjelica ima vrlo uravnotežen rukopis, što znači da piše pravolinijski i da su mu slova većinom iste veličine, pojasnili su grafolozi za 24sata. To govori o njegovoj uravnoteženoj prirodi, stabilnosti i smirenosti. Pedantan je po prirodi, vrlo racionalan i logičan te ništa ne prepušta slučajnostima.

Ima jako izraženu logiku, oštroumnost i zna se nametnuti. Pun je ideja, zna se prilagoditi većini, postojan je i uporan. Prirodno je pun inicijative i teško se miri s neuspjehom. Iako sitan, njegov rukopis je čitak te kao takav otkriva njegovu otvorenu i izravnu prirodu, energičnost, poduzetnost i samostalnost, ali takvo pisanje može biti i znakom taštine, smatraju stručnjaci.

Valovit stil rukopisa koji se blago podiže sa crte pisanja primjer je njegovih zdravih ambicija. Ima odličnu sposobnost zapažanja. Pronicljiv je, poduzetan i ima visoku inteligenciju. Zna činiti prave stvari u pravo vrijeme. To je ujedno i znak velikih ambicija te stremljenja k uspjehu.

Rukopis mu nije nagnut ni u lijevu ni u desnu stranu pa je samovoljan, voli da je sve po njegovom, ali će ipak poslušati nečije kritike na svoj račun. Vrlo je emotivan, ima razvijenu empatiju, sklonost introspekciji i oštroumnost. Nenad je visoko inteligentna osoba, ponekad nema "dlake na jeziku" i ne voli okolišanja i izmotavanja. Intuitivno i gotovo nepogrješivo čita ljude i njihove namjere. Njegov rukopis pokazuje da je stvoren za ulogu vođe jer ima urođen autoritet.

Dinamo izdominirao u drugom poluvremenu i odnio pobjedu protiv Osijeka s 5:2

Zanimljivost njegova rukopisa su i način pisanja slova. On ih piše ravno na crti, donji dio pisanih slova "j", "p", i "g" većinom ne ulaze u donju marginu pisanja, što znači da je osoba koja se može izdići iznad svake napete situacije i prepoznati vlastite slabosti. On je samokritičan, organiziran, dobro vlada svojim emocijama, pa čak i strastima. Tople je i srdačne prirode i svakom voli pomoći. Ima izražen ponos i zna biti tvrdoglav i jako uporan kad nešto želi ostvariti.

Razmak između riječi je dosta velik, što upućuje na potrebu za slobodom, životnim skladom i nesputanošću. Urođeni je taktičar i strateg, što je možda i najveća tajna njegovog sportskog uspjeha. Analitičan je, precizan i ima čvrstu volju koju gotovo nitko ne može slomiti, unatoč njegovo naglašenoj emocionalnosti i osjetljivosti. No tako jako razmaknute riječi mogu značiti preveliku samovolju i tvrdoglavost te dogmatičnost.

Početna tiskana slova piše dosta krupno, što znači da je hrabar, voli izazove i zna se suočavati sa životnim problemima. Početna slova prikazuju ga liderom, vođom, osobom koja se zna nametnuti.

Koliko god na prvi pogled djelovao ljubazno i pristupačno, jak pritisak olovkom govori da je Nenad vrlo samopouzdana osoba, iznimno jakog karaktera te velike nepopustljivosti. Ne boji se izazova i znat će na njih odgovoriti kada je to potrebno. Nikad prvi ne izaziva napetost u nekoj situaciji, no ako je napadnut ili isprovociran, pretvara se u vrlo dinamičnog i strastvenog suparnika koji zna braniti sebe i svoj stav.