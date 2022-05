Tajna Marićeve modrice, brat neće na brata, a Antimon je zapjevao 'Moja Hercegovina'

Tata, hoćeš opet osvojiti?, zapitkivao je znatiželjni dječak dok se uz teren prolomio pljesak.

- Ajmo, Karloviću! - vikali su Matiji Kobetiću, kojeg je bodrila i supruga Andrea, ponajbolja hrvatska rukometašica, poznatija pod djevojačkim prezimenom Penezić.

A zašto ga zovu Karlović? Vidjeli smo čim je opalio servis. Pa još jedan. Pa opet neuhvatljivo, pa jedan as... Zaprešićka je ekipa bila ponosna na svog Luku Mandića, ali Kobetić je tijesno pobijedio.

- Pa i Nadal je ispao, i to dan prije mene - našalio se Mandić.

Tako je počeo četvrti turnir Stars Open Toura, najvećeg teniskog turnira rekreativaca, koji se igrao na Velom Lošinju.

- Stars Open Tour ostvaruje snove: Igra Shapovalov, a ljudi gledaju mene - zabavljali su se tenisači prateći svoje mečeve na streamu uživo na prijenos.live koji je omogućio LiveCam Croatia.

Azer Berber, sin slavnog slikara Mersada Berbera, mamio je pljesak, sin Dinamove legende Marijana Vlaka, Domagoj, šetao je u Ademijevu plavom dresu, a u punoj teniskoj opremi svoj je red čekao Emil Tedeschi mlađi (27).

- Igrao sam k'o klinac pa sam imao dugi stanku zbog korone, a nakon pandemije igram skoro svaki dan. Ligu na Cmroku, na Metalcu, Stars Open Tour... U djetinjstvu sam igrao i nogomet i košarku, za Mladost. A u tenisu nemam nekog posebnog rivala, igram za gušt, najdraže mi je pobijediti ljude s kojima se najviše družim - rekao je Tedeschi, koji je prošao prvo kolo pa ispao u drugom.

Organizator turneje Silvio Marić stigao je nakon što je ispratio remi nogometaša Rudeša, čiji je sportski direktor, s Jarunom.

- Što ćete, nije išlo, imali smo šansu pobijediti, nismo je iskoristili i Varaždin će zasluženo u prvu ligu - odgovarao je mnogima koji su se raspitivali o kiksu Rudeša.

Pojavio se s modricom ispod oka, no nije se potukao niti ga je pogodila lopta. Doznali smo iz povjerljivih izvora da je sam sebe ozlijedio - igrajući se bacajući mobitel!?

Na kraju dana, kad su zvuci gitare i mikrofona počeli smjenjivati zvuk loptice, pojavio se i 'najpopularniji Hercegovac' Ante iz Večernje škole, odnosno Ahmed Al Rahim.

- Igram s Marom, parove - uvjeravao nas je.

Na terenu se nije pojavio, ali jest za mikrofonom. Pjevao je "Moja Hercegovina", "Lijepa li si" i sličnih nekoliko hitova te oduševio i nasmijao sve. Sluha baš nema, ali u tim sitnim satima to se nije ni tražilo...

- Ovdje imam kafić, koji radi u sezoni - rekao je pa dodao:

- Večernja škola? U kontaktu sam s dečkima, možda nešto bude...

Blizanke Tina i Dina Tomić opet su bile strah i trepet muškarcima kad bi se našli na teniskom terenu, ali nisu bile najbrojnija obitelj Stars Open Toura. Tu su pobjedu odnijeli Jamići. Otac Goran, sinovi Nikola i Jurica te, kao pridruženi član, nećak odnosno bratić Lemić.

- Desetak smo godina u tenisu, ja sam počeo oko 40. godine, kad su dečki krenuli. Da, oni su prvi krenuli pa su me navukli. Pa, rek'o, da im pokažem kak' se to radi, morao sam se uključiti da uče od najboljeg - krenuo je tata.

Dakako, iz perspektive sinova priča je malkice drugačija:

- Trudi se tata, ali mora još raditi - ubacio se stariji sin Nikola i pojasnio:

- Prvi je krenuo Jurica, ja sam godinu-dvije kasnije. Bili smo podjednaki, ali se ozlijedio pa me sad opet mora stići. Igramo turnire Hrvatskog teniskog saveza, treću ligu i Stars Open Tour.

Jurica je pokazao šavove na desnoj ruci, koju je operirao prije dva mjeseca.

- Ne idemo baš često zajedno na turnire, tata baš nije za turnire - nastavio je Nikola generacijsko prepucavanje.

- Odem kao pratnja dečkima pa kad se oni prijave, Mara nagovara i mene. A inače nas trojica i nećak u Dugavama haračimo u parovima. Super četvorka!

Kako se podijelite u parove? Izvlačite šibice pa tko izgubi mora s tatom ili...?

- Haha, ne, ja igram sa Severom, a Jurica s bratićem Lemićem. Tatu smo isključili iz parova. Isprobali smo sve kombinacije s tatom i ne ide - kaže Nikola, a tata Goran je dodao:

- Ne može on biti toliko dobar koliko ja mogu biti loš.

Osvajate li turnire?

- Osvojio sam pro parove na prošlom Stars Open Touru u Osijeku, a zalomi nam se i na ostalim turnirima - kaže Nikola pa se Jurica ubacio:

- Više meni nego njemu...

A u međusobnim mečevima, tko je bolji?

- Nikad ne igramo ozbiljan meč jedan protiv drugoga - rekli su uglas, a otac je pojasnio:

- To bi bio meč visokog rizika.

No, ždrijeb je bio okrutan za Jamiće.

- Ako pobijedimo, u idućem kolu idemo jedan na drugoga.

I što ćete onda, nazvati mamu da odluči tko kome mora pustiti?

- Ne, njega ću zaključati u WC! - otkrio je taktiku Jurica.

Dakle, kao braća Kličko, nikad jedan na drugoga.

- Da, samo kod Klička bi vjerojatno bilo manje krvi nego u ovom meču - zaključio je priču vesele teniske obitelji Goran Jamić, čiji su se sinovi pobrinuli da ne idu jedan na drugoga. Obojica su izgubili...

No, zato je bratić Luka Lemić (20) osvojio turnir u pro single, najjačoj konkurenciji. Pa se pohvalio:

- Nas četvorica obično igramo parove, ali kad odigramo pojedinačne mečeve, ja ih dobijem lagano. Takvo je stanje trenutačno.

U finalu je pobijedio Miroslava Mlinarića, koji je rekao:

- Svakakve turnire osvajam, igram dugo, od sedme godine, kada sam krenuo pa na prva dva treninga nisam dotaknuo lopticu! Sve su prošle pored mene. Onda mi je tata rekao da idem na još jedan i to je to. I ja sam uzeo lopticu i lupao u zid do idućeg treninga pa sam ih onda sve pogodio i ostao na tenisu tri i pol godine. Nisam igrao sve do poslije 20. godine i sad igram vrhunski amaterski tenis, osvojio sam dosta turnira, liga, a ovo je najljepši turnir na kojem sam igrao. Lokacija, ambijent, ljudi, organizacija... To je na razini kakve još nije bilo kod nas. I na mečevima i više od stotinu ljudi, nikad nisam igrao pred više i uopće nemam tremu, pa makar bila meč lopta, baš je gušt. Navijači te dižu pa daješ i više nego što misliš da možeš.

Na terenu se pojavio i Roko Karanušić (39), bivši hrvatski reprezentativac. U, kako nam je otkrio, svom prvom natjecateljskom meču nakon gotovo deset godina, otkako je završio karijeru!

- S kim igra Karanušić? Ne znam, ali znam da je igrao s Nadalom 2009. - pričali su teniski znalci u publici, ali Roko je zaigrao bolestan, pod temperaturom, pa je izgubio u prvom kolu, u paru s Mariom Ermakorom.

A kakvi su se mečevi igrali što se turnir bližio kraju, dojam je bio kao da je Ronald Garros, a ne Stars Open Tour.

- Vamos, El Diablo! - navijali su za Hrupeca, dok je Filip Medić, bratić Roka Šimića, odigrao šest mečeva u danu i svih šest pobijedio, da bi došao do polufinala i pojedinačno i u paru s Domagojem Vlakom, sinom Dinamove legende Marijana Vlaka.

U završnim je bitkama bilo i povišenih tenzija, pregršt emocija, ali prije svega zabave i fair playa. A on svih finalista najglasnija je bila jedina dama - Tina Tomić.

- Bravo! Ajdeeee! Ma neee... - bodrila se i kritizirala, za razliku od finalista pro singlea Mlinarića, koji je sam sebi između poena znao i očitati bukvicu popriličnim monologom u stilu sportskih komentatora, koji opisuju meč.

Kad smo već kod komentatora, kući se u Zaprešić Mario Glavan (46), poznati glas s Arena sporta, vratio s peharom pobjednika u konkurenciji parova.

- Upoznali smo se preko tenisa i na sve turnire dolazimo kao ekipa iz Zaprešića, nas nekoliko. Nakon 20 godina nogometa, dugo, dugo nisam trenirao ništa, a tenis sam počeo prije 4-5 godina. Radim i s jako dobrim trenerom Petrom Lackovićem, koji me puno naučio i promijenio je moje razmišljanje o tenisu. Zahvalan sam mu što sam zavolio tenis, a Dario mi je idealan partner, uz njega sam puno naučio o igri, taktici, postavljanju... A ja znam gdje mi mjesto. On će svoje napraviti, na meni je da popratim. Najbolji tenisač među novinarima? Uh, znam da je Dan Figenwald igrao jako dobro, kao i Marin Galić, Domagoj Pancirov... ima nas. A meni je tenis idealan hobi, ispušni ventil. Mnogi misle da novinarstvo ne nosi stres, ali to nije točno - rekao je Glavan.

Partner mu je Dario Večerić, instrumentar u operacijskoj sali KB Sveti Duh.

- U bolnici svi znaju da igram tenis i osvajam turnire, dosta ih i igra, recimo kirurga - kaže Večerić.

Igor Ivić iz Emil Frey Auto Centra i vlasnik Royal Hilla Goran Filipović uručili su pehar pobjednika pro parova, gdje jedan od igrača smije imati ozbiljnije tenisko iskustvo, Goranu Kušecu (44) i Luki Dobroviću (28), koji su u finalu svladali Tinu Tomić i Blaža Domazeta. Tina je bila jedna od pet djevojaka koje su nastupile i opet je, kao i na prošlom turniru, stigla do finala.

- Stars Open Tour je odlična 'brija', idemo dalje! Igramo zajedno skoro tri godine i odmah smo kliknuli. On ima loš bekend, ja loš forhend, haha! - rekao je Luka, a Goran je pojasnio:

- Obojica smo igrali HTS-ove turnire, ali nikad nismo bili top, uvijek zlatna sredina. Volimo sport, tenis, trčati...

- Ja ne volim trčati, ali zato imam njega - prekinuo ga je partner Luka.

A Luka Plišo nakon trijumfa u finalu singla nad Marijom Švecom odjurio je na - nogomet.

- Ovo posvećujem svom klubu Cmrok. Tenis sam igrao kao dječak pa sam dugo trenirao nogomet te desetak godina nisam taknuo reket. Ali kad je krenula korona, privatizirali smo jedan teren i igrali svaki dan 40-50 dana. Sad igram stalno na Cmroku i Stars Open Tour. Nogomet? Igrao sam u Hrvatskom dragovoljcu i prestao sa 17 godina. Ozljeda? Ne, nego zato što sam bio loš! Ali odmah nakon turnira u Lošinju odjurio sam u Zagreb jer na Velesajmu igramo za ulazak u polufinale lige s ekipom "Drvene peći", kojoj isto posvećujem ovaj pehar - rekao je.

A dječaku s početka priče želja se ostvarila: njegov je tata otišao kući s peharom.

Najčitaniji članci