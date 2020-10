Tajna Modrićeve dugovječnosti: Pravilna ishrana i puno odmora

Možda ima 35 godina, ali tako kao on ne igraju nogometaši koji su u smiraju nego u naponu karijere. Luka Modrić jedan je od posebnih velemajstora i jedan od onih igrača čija će karijera trajati jako dugo

<p>Početkom rujna napunio je 35 godina, i dalje igra maestralno sa svojom silnom klasom i nakupljenom rutinom, a fizički - kao mu je deset manje. <strong>Luka Modrić</strong> imao je od koga učiti u Madridu, ali on ne može kao <strong>Cristiano Ronaldo</strong> promijeniti poziciju pa igrati na mjestu koje znači manju energetsku potrošnju. Nema odmora u veznom redu Hrvatske i Reala!</p><p>Čovjek svejedno igra k'o navijen, a madridski As tvrdi kako zna koja je tajna Lukine nogometne dugovječnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatna lopta... Made in Croatia!</strong></p><p>Javno se zahvalio izborniku <strong>Zlatku Daliću</strong> što mu je dopustio da tijekom klupskih priprema preskoči reprezentativne obveze i time otkrio jedan od razloga.</p><p>Kada se zagazi u 36. godinu života kvalitetne pripreme su temelj fizičkog integriteta, kondicijskih i energetskih kapaciteta. Ali, tvrdi <a href="https://as.com/">As</a> to je tek dio cijele priče. Luka je promijenio način treninga, a samim time, zapravo, pišu Španjolci - i način života.</p><p>Prehrana i odmor postali su ključni elementi svakodnevice da bi se što duže trajalo na najvišoj mogućoj, svjetskoj: Modrićevoj razini. Od zadnjih 13 Realovih utakmica Luka je odigrao 12.</p><p>Protiv Levantea je trčao kao 10-ak godina mlađi kolege, točnost dodavanja mu je na 90%, a na sve je nakalemio i 16 uspješnih driblinga. Možda ima 35, ali tako ne igraju nogometaši koji su u smiraju nego u naponu karijere!</p><p>- Ne postavljam si granice do kad ću igrati za Hrvatsku. Znam koliko imam godina, ali osjećam se sjajno i dok god je tako uživat ću u nogometu igrajući za Hrvatsku i Real Madrid - kaže Modrić.</p><p>Jedna od najtužnijih stvari u životu je raditi ono što ne voliš, što te zamara i frustrira. Luka to zna i svakoj utakmici, svakom treningu pristupa - uživajući u igranju nogometa. Kao kad je bio klinac. I ta dječačka radost, to guštanje u nogometu: nužni je sastojak cijele priče.</p><p>Izdanje u kojem smo ga vidjeli ovog ljeta, na odmoru u rodnom Zadru, istesanog kao nikad ranije, također govori jako puno toga. Luka Modrić je nogometni velemajstor i jedan od onih koji će, na radost milijuna navijača, trajati jako dugo.</p>