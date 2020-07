Tajne Rusije: Čarli je preko veza doznao sve, bojali smo se ruske špijunaže zbog brojnih kamera

Rakitić mi je protiv Argentine pomogao oko Messija, a Čarli je isto napravio s Rusima. Preko svojih veza, jer godinama je u Moskvi, pokušao je saznati tko će za Ruse igrati. Je li Žirkov spreman ili nije, piše Dalić

<p>Ponedjeljak 2. srpnja 2018. Slijećemo u Soči. Odmah se osjeća klimatska razlika. Sad smo na Crnome moru, plaže su pune kupača, iz restorana trešti živa glazba, šiša, nargila je glavna zanimacija za opuštanje, jedan od udarnih turističkih mjeseci je krenuo. Bilo je jasno da je odluka o promptnom dolasku jako dobra. Hotel je uz more, luksuzan, ogroman, pisao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Zlatko Dalić</strong> (53) u knjizi Rusija naših snova. </p><p>Tako je izgledao dolazak "vatrenih" u mirnu,<strong> lječilišnu prijestolnicu</strong> Rusije, kako tepaju tom gradu. Morali su se hrvatski reprezentativci brzo naviknuti na veliku temperaturnu razliku uoči četvrtfinalne utakmice SP-a s domaćinima. Ranije je u Nižnjiju bilo 10, najviše 15 stupnjeva, a u Sočiju je "upeklo", bilo je čak 30 stupnjeva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Povratak hrvatske nogometne reprezentacije sa SP-a</strong></p><p>Očekivali bi mnogi neprijateljsku atmosferu, Rusi znaju biti žestoki, pogotovo prema Hrvatima, ali...</p><p>- Pozdravljali su nas na ulici. Čak su se neki slučajni prolaznici, konobari i kuhari u restoranima željeli slikati s nama, stisnuti nam ruku. Oni su bili u euforiji, razgaljeni, sretni što su uopće dogurali do četvrtfinala i ranije izbacili Španjolsku - pričao je izbornik Dalić.</p><h2>Strah od ruske špijunaže</h2><p>Po dolasku u trening-centar Adler - iznenađenje. </p><p>- Pogledaj, cijeli igralište prekriveno je kamerama, na svakom su ćošku - upozorio je hrvatskog izbornika i HNS-ovu delegaciju<strong> Miroslav Marković</strong>, povjerenik za sigurnost.</p><p>Nije Daliću bilo svejedno. Bojao se poznate ruske špijunaže, provrtio je kroz glavu filmove Jamesa Bonda, priča je neodoljivo podsjećala na onu uspješnicu 'Iz Rusije s ljubavlju'.</p><p>- Dečki, ovdje su kamere. Nećemo ništa puno raditi, sve znate - kazao je Dalić igračima i pet dana prije utakmice odbio raditi na taktici, prekidima, kornerima, slobodnim udarcima...</p><p>Dosta toga igračima se pokušalo, doslovno, nacrtati. Koristile su se i napredne nogometne simulacije. Ulog je bio ogroman, polufinale SP-a i ništa se nije moglo prepustiti slučaju.</p><h2>Ćorluka je bio ključ</h2><p><strong>Vedran Ćorluka</strong> (34) znao je da u Rusiji neće igrati previše. Mučile su ga ozljede, pisalo se da je upitan za veliko natjecanje, ali kod izbornika Zlatka Dalića nikad dvojba nije postojala. Čarli je bio senator, a Dalić bi ga, da se slikovito izrazimo, na SP poveo i s jednom nogom. </p><p>- Rakitić mi je protiv Argentine pomogao oko Messija, a Čarli je isto napravio s Rusima. Preko svojih veza, jer godinama je u Moskvi, pokušao je saznati tko će za Ruse igrati. Je li Žirkov spreman ili nije. Predočio mi je neke detalje. Protiv Rusa je ušao u produžecima, ali njegova je uloga bila daleko veća - pisao je Dalić.</p><p>Igračima je uoči ključne utakmice dopustio da se malo opuste, dao im je komoditet. Neki su na TV-u gledali druge utakmice, neki su igrali PlayStation. Znao je da mora popustiti, odustati od zabrana bilo kakve vrste.</p><h2>Rusi iznenadili taktikom</h2><p>Hrvatski stožer protiv Danske je napravio veliki prekid. Može se reći da to ide i na dušu skautima. Nitko nije računao na stanovitog <strong>Henrika Dalsgaarda</strong>, bočnog igrača koji je hrvatsku "izmasakrirao" dalekometnim ubačajima rukom iz auta. Zlatko Dalić pokušao je protiv Rusije izvesti postavu s četiri napadača, ubaciti Kramarića umjesto Brozovića jer je računao da će se Rusi povući, kao protiv Španjolske. Htio je visokim presingom iznenaditi Ruse, kao što su to "vatreni" učinili Nigeriji.</p><p>- Nismo se mogli razmahati zbog njihove agresije. Čerišev nam je zabio strašan gol, fantastičan, lijevom nogom iz daljine, bilo je to gotovo neobranjivo. Brzo smo izjednačili, ali u drugom poluvremenu ponovno nismo izgledali dobro. U igru sam ubacio Brozovića i od 63. minute zaigrali smo puno bolje, imali posjed - rekao je Dalić pa dodao:</p><p>- Ušao je i Pivarić u 74. <strong>Ivan Strinić</strong> padao je s nogu. Kazao mi je: 'Ne pomažu mi, stalno igram protiv dvojice', pa sjeo na klupu.</p><p>Daliću se vjerojatno digla kosa na glavi nakon što se ozlijedio <strong>Danijel Subašić</strong>. Mišić je bio u pitanju, ali stisnuo je zube i izdržao.</p><p>- Čuvajte zamjenu za igrače - dobacio je izborniku.</p><p>Nije mogao ni Ante Rebić, inače neprikosnoveni borac. Tražio je zamjenu, jaukao da ne može više.</p><p>- Igraj! - proderao se Dalić, nije dao.</p><p>Tko zna, možda bi se Rusi i obranili u 101. minuti da su imali što snimiti na onim kamerama u Adleru. Mandžukić je napravio sjajan blok, Modrić kirurški precizno ubacio, a loptu je u mrežu pospremio Vida.</p><p>- Vodimo! To dobivamo. Dancima nismo zabili u produžetku, sad jesmo, ali... Pred kraj utakmice slobodnjak za Rusiju. Šizim. Pivarić je napravio nepotreban prekršaj. Stojimo u zoni, Džagojev pronalazi potpuno samog Fernandesa i 2-2... - prisjetio se Dalić.</p><h2>Trk na klupu</h2><p>Isto kao protiv Danaca, ali Dalić je ostao optimist. Vjerovao je u pobjedu i polufinale. Od izvođača tu su bili Modrić, Rakitić, Kovačić i Brozović. Protiv Danske su penale još pucali Badelj i Pivarić, obojica su promašili. Badelj sad nije bio u igri.</p><p>- Nek' puca Piva - doviknuo je Lovren izborniku, a ovaj je presjekao:</p><p>- Ne, ne, neće on. Ustuknuo je istog časa, nije odavao sigurnost - otkrio je Dalić.</p><p>Priznao je Dalić kasnije da nije očekivao onako loš pokušaj Kovačića, ma ruku u vatru dao bi za njega da će zabiti gol. Ali nije. Slabo je pucao i Modrić, Daliću se činilo kao da taj udarac cijelu vječnost putuje do gola, nije to bilo uvjerljivo kao protiv Danske, ali nekako se zakoprcalo u mreži.</p><p>Fernandes je promašio penal, Vida je svoj zakucao. Još je trebao poentirati Rakitić, kao protiv Danske, i Hrvatsku uvesti u polufinale SP-a, prvi put nakon 1998. i čudesne večeri u Lyonu u četvrtfinalu protiv Njemačke.</p><p>- <strong>Ogi Vukojević</strong> je dotrčao do mene i odvukao me na klupu. Kao protiv Danske. Odosmo. Ne gledamo. Ali Raketa je siguran kao da puca <strong>rođaku </strong>u Sikirevcima, opet rastavlja golmana, lopta u jednu, on na drugu stranu. To je polufinale SP-a! - pisao je Dalić.</p><h2>Jedina packa SP-a</h2><p>Nakon utakmice slavlje je bilo neopisivo. Orilo se iz svlačionice 'Lijepa li si', dijelili su se videozapisi na Instagramu, učinio je to čak i izbornik Zlatko Dalić i time dobio još jedan plus kod svekolikog puka. Vida, Lovren i Vrsaljko bili su kolovođe zabave, poveli su pjesmu.</p><p>Mali eksces napravili su Domagoj Vida i Ognjen Vukojević, dugogodišnji igrači kijevskog Dinama. Oni su nakon utakmice poslali podršku Ukrajincima, koji su tih dana, a imaju i još uvijek, imali veliki probleme sa separatistima. Do tad prijateljski raspoloženi Rusi uzeli su nas na zub i trebalo je promptno reagirati.</p><p>- HNS je Ognjenu oduzeo akreditaciju. On je objavio taj video, a morali smo nešto napraviti da stišamo buku - priznao je Dalić pa dodao:</p><p>- Kontrolirajte se! - to je Dalić poručio igračima i dodao da je to jedina packa na cijelom SP-u.</p>