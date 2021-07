Prije samo dvije godine je Shane Larkin, jedan od najboljih košarkaša u Europi, htio igrati za Hrvatsku. Igrač Efesa došao je na tu ideju u razgovoru s hrvatskim košarkašem i klupskim suigračem Krunoslavom Simonom. Bila je to sjajna ideja koja je poput bombe odjeknula hrvatskim javnim prostorom. Igrač koji igra na poziciji gdje nam nepresušno fali jedna klasa.

- Halo, bivši NBA igrač, jedan od najboljih igrača u Europi i sjajni playmaker želi igrati za Hrvatsku? Može, super. Dajte mu putovnicu - razmišljali su tada hrvatski navijači.

No, bez obzira što smo tijekom povijesti već imali avanture sa strancima kada smo angažirali Dontayea Drapera i Olivera Lafayettea, koji se nisu baš proslavili, HKS je bez razmišljanja sasjekao u korijenu pomisao da bi Larkin mogao zaigrati za Hrvatsku. Unatoč tomu što Hrvatska, osim Roka Ukića koji je već pred mirovinom i daleko je od svojih najboljih dana, nema na vidiku kvalitetnog i vrhunskog playa koji bi nas nosio u budućnosti, dužnosnici HKS-a su se sa zgražanjem odnosili na mogućnost angažmana stranca.

- To je besmisleno. Ne želim da u Hrvatskoj igraju "Votsoni" i "Džonsoni". Slovenija je uzela Anthonyja Randolpha iz Reala i postala je prvak Europe, no što joj je to donijelo na klupskoj razini? Baš ništa. Već sam više puta rekao da nećemo dovoditi strance u reprezentaciju jer to nije u interesu hrvatske košarke. I dalje stojim pri tome - govorio je tada Dino Rađa, predsjednik stručnog savjeta HKS-a. Turska nije propustila tu šansu pa je Larkina uzela pod svoje.

No, u pokušaju rada za interes hrvatske košarke, naša reprezentacija ostala je bez plasmana na Olimpijske igre. Nijemci su nas bolno prizemljili u subotu porazivši nas u polufinalu kvalifikacijskog turnira i pokazali nam gdje je realnost naše košarke. Oslonili smo se samo na Bojana Bogdanovića, no pojedinac nikada neće moći pobijediti petoricu na terenu.

E, sada, bismo li danas pričali drugačije da je Larkin kojim slučajem pristupio našoj reprezentaciji, nikada nećemo znati. No očito čelni ljudi HKS-a žale za tom propuštenom prilikom. Naravno, neće to priznati Dino Rađa i predsjednik Stojko Vranković, no hoće glavni tajnik Josip Vranković. Koji bi htio vidjeti stranca u našoj vrsti.

- To je pitanje za predsjednika struke, odnosno samu vrhušku Saveza, ali ako me pitate za osobni stav, ako nas to stavlja uz nekakav bok gdje ćemo ravnopravno imati kombinaciju za postolje - onda da. Napominjem, to je moj osobni stav - rekao je Josip Vranković, glavni tajnik HKS-a, za Novu TV.

Bi li nam bilo bolje da je tu stranac? Govorimo o davanju prilika mladim igračima, o razvoju hrvatskih košarkaša, no još se nije pojavio taj playmaker koji nam može garantirati da će nositi reprezentaciju u sljedećih nekoliko godina. Slovenci su s naturaliziranim Randolphom osvojili Europsko prvenstvo, s Tobeyem su se plasirali na Olimpijske igre. Je li to dobitna formula za Hrvatsku ili ćemo samo čekati da se odjednom pojavi neka klasa od igrača i svake godine upirati prstom jedni u druge tražeći odgovornost? Naravno, pitanje je bi li nam taj stranac donio željeni rezultat, ali nužno je riskirati i pokušati maknuti se s mrtve točke.

Za debakl u Splitu nitko nije preuzeo odgovornost. Bez obzira što je Vlada RH u taj turnir ulupala 20 milijuna kuna, izbornik Veljko Mršić rekao je kako je to bilo bonus natjecanje i prilika za okupljanje uoči EuroBasketa sljedeće godine (!?), a Dino Rađa je svu odgovornost bacio na Mršića.

- Nervira me što vidim po njegovim izjavama da on tu ne vidi ništa problematično. To što je on napravio u zadnjih sedam minuta utakmice protiv Njemačke, to je bilo klasično košarkaško samoubojstvo. Kad smo vidjeli što radi, kakve poteze povlači, tko mu igra obranu, Stojko i ja smo se hvatali za glavu na tribini. Da je namjerno išao izgubiti, neke odluke bi mu imale više smisla. Nešto slično nisam vidio nikad u svojoj karijeri - kazao je Rađa.

Kada to kaže jedan od čelnih ljudi HKS-a, koji je i sam doveo Mršića na tu poziciju, onda je očito kako u Savezu jako puno toga ne štima. Iako je izbornik nakon poraza od Njemačke tvrdio kako je njegov status isti, teško je u to vjerovati nakon Rađinih izjava.

A koja je priča za javnost?

- Ono što sad slijedi su izvješća izbornika. Nakon toga slijede određeni sastanci sa stručnim savjetom, s Upravnim odborom. Tako da će se idućih mjesec dana raditi određene analize, nakon kojih ćemo moći nešto podijeliti s javnosti - kazao je Josip Vranković.

I tako su se svjetla opet ugasila, a zastori spustili nad hrvatskom reprezentativnom košarkom, i to po tko zna koji put u posljednjih nekoliko godina. Ovaj put ćemo morati čekati do rujna sljedeće godine i Eurobasketa.

Samo se nadamo da i tada nećemo samo tako potrošiti najbolje dane Bojana Bogdanovića. I da će netko napokon odgovorno raditi svoj posao. Za ono što je i plaćen.