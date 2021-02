Večer uoči svog najvećeg sportskog trijumfa, proslavljeni igrač kriket kluba Yorkshire, Geoff Boycott, nikako nije mogao zaspati, piše Independent. Gledao je TV, a kad se već odvukao u krevet, činilo mu se da mu je soba nepodnošljivo vruća. Sat prije nego što će svanuti, zvao je recepciju kako bi pitao je li sve u redu s klimatizacijom. Cijelu noć nije oka sklopio i kad je napokon tijekom dana stigao na stadion Headingley, osjećao se jezivo.

A bila je to utakmica u kojoj se očekivalo da po stoti put u karijeri kao udarač ostvari više od 100 bodova u jednom meču. Odjednom, 20 minuta prije nego što će nastupiti, glava mu se apsolutno razbistrila, osjećao se sasvim opušten, savršeno spreman. I uspio je. Odveo je svoj tim do pobjede, sebi je upisao 100. jubilarni osobni trijumf, ušao je u povijest.

O tome što mu se tada dogodilo nikakve dvojbe nema Nick Littlehales, čovjek koji već godinama pazi na optimalan san svojih klijenata, tako i sportaša, a njegov najslavniji klijent je Cristiano Ronaldo, ponajbolji nogometaš u povijesti, koji ovaj petak slavi 36. rođendan.

Tradicionalnih osam sati zdravog neprekidnog sna za njega nikada nije predstavljalo preporučljivu formulu. On smatra da takav ritam narušava prirodni ritam. Prema takvoj formuli, smatra on, uredski službenik bio bi najneproduktivniji između 13 i 15 sati. Što se sportaša tiče, biti savršeno fit u 15 sati svake subote vrlo je važno.

Tako i za njegovog glavnog klijenta Ronalda. Pričao je da ga je Real Madrid angažirao još u doba Carla Ancelottija.

- Stajao sam na rubu terena za trening, pričao s osobljem Reala, kad je dotrčao Ronaldo. Trenirao je cijeli dan i čovjek bi očekivao da nakon toga otrči ravno u svlačionicu na tuširanje. No, on je pitao o čemu smo razgovarali. Zanimalo ga je što se događa jer je uvijek pomno ulagao u sebe. Radeći s njim uočio sam da ga ni najmanje ne zanimaju uobičajene dijete niti kopiranje drugih. Jedino što ga zanima je: da li to funkcionira na njemu.

Uz neke osobne prilagodbe, Littlehales mu je pripremio sustav spavanja koji više manje savjetuje svima: spavanje u fetalnom položaju, u čistoj posteljini, ugašenog telefona, TV-a i svih ekrana najmanje već sat i pol prije odlaska na spavanje.

Osim toga, preporučuje spavanje na madracu od pametne pjene debljine 10 centimetara i spavanje – pet puta po 90 minuta. Vrlo zanimljivo, vrlo sličnu formuli za savršen san svojedobno je primjenjivao i Nikola Tesla. Kod njega je doduše bila riječ o asketskoj verziji - četiri puta po 45 minuta. No, na kraju krajeva, Tesla je bio sigurno poseban slučaj i iskustveno je pronašao svoju individualnu formulu koja najbolje pristaje upravo njemu.

Uz takve savjete Littlehalesovi su timovi osvajali Tour de France, njegovi su sportaši osvajali velodromske biciklističke medalje na olimpijadama dok su kreveti u njihovim superluksuznim sobama ostajali netaknuti. OK, a seks i vrhunski sportaši? Littlehales ne smatra da je gubitak snage na seks uoči natjecanja najveći problem.

U svojoj knjizi "Mit o osam sati" citirao je Clemensa Westerhofa koji je vodio Nigeriju na Svjetskom prvenstvu u nogometu 1994. da kod njegovih nogometaša nije bio problem seks kad bi ga upražnjavali, jer to i nisu činili po cijele noći, nego ako bi po cijele noći tragali za njim. Nije mu uvijek bilo ugodno ulaziti u svijet sporta kao savjetnik za zdrav san. Kad ga je Arsenal zvao da im pomogne, njegovoj prezentaciji mnogi su se igrači rugali. Sve dok ih nije prekinuo Thierry Henry.

Kolege nogometaši, ako nisu zarezivali nikoga drugoga, ali Henryja se uzimalo kao apsolutni autoritet. Littlehales danas kaže da je imao sreće što je jedan od prvih kojem je nudio savjet bio Alex Ferguson, i to u slučaju igrača Garyja Pallistera koji je imao takvih problema s leđima da su razmišljali čak i o operaciji kralježnice.

- Smatrali smo da je madrac na kojem spava dio problema i, premda mu naše rješenje nije sasvim otklonilo probleme, pomoglo mu je u ogromnoj mjeri. S bilo kojim drugim trenerom moje pismo bi završio u košu - priča danas Littlehales.

Slijedila je njegova fantastična karijera u mnogim sportovima. On danas posebno ističe slučaj kad su ga zvali iz Ragbijaške lige kako bi razgovarao s igračima svih 16 klubova.

- Bili su ovisni o raznim dodacima, o kofeinu, alkoholu. A zapravo jedino što im je trebalo za nositi se sa stresom bilo je da nauče kako spavati.