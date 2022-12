Takav udarac nema baš nitko: 'Njegove golove sada možemo slobodno nazvati - oršićevski'

Ono što je Gianluigiju Buffonu bio Mario Mandžukić, to je Mislav Oršić Marokancu i golmanu Seville Yassineu Bounou. Gdje god igrali, Sevilla, Zagreb ili Doha, Oršić mu je zabio gol. Tri utakmice, tri komada. Oršićev udarac lomio je West Ham, Atalantu, Tottenham, Hajduk, Belupo... Kakve su to "golčine" bile, golman tu samo statira. Njegov udarac toliko je dobar da su ga u Kini i Koreji pokušali kopirati.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Korejcima je bila fascinantna njegova tehnika šuta, koji mu je najjače oružje. Na treningu su stajali iza njega i saginjali se, tražili su kut iz kojega bi najbolje mogli vidjeti kako on to drži stopalo prilikom udarca. Oni su poslije pokušavali imitirati Oršine udarce, ali nisu bili ni blizu toga - rekao je Vedran Jugović, koji je igrao s Oršićem u Koreji.

Oršić je tu tehniku doveo do savršenstva, toliko dobro da golove zabija i izravno iz kornera, kao, primjerice, protiv BSK u Hrvatskom kupu. Ili, ako hoćete, toliko je taj udarac dobar da su Englezi za njega izmislili novu riječ "or-some", što je kombinacija Oršićeva prezimena i engleske riječi "awesome", što u prijevodu znači fenomenalan.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Orša je kao igrač i čovjek za primjer svima. I nije slučajno da ovako zabija, bez problema sad takve golove možemo zvati 'oršićevski' - kaže Nino Bule, koji mu je bio trener u Dinamu.

Zajedno su trenirali akcije, koje je Dinamo sjajno izvodio, a sve je bilo lakše jer Oršine lopte imaju navigaciju.

- Njemu i kad je slobodnjak na 25 metara, suigrači se već mogu početi grliti na centru... Sjajan igrač, bilo je veliko zadovoljstvo raditi s njim. Žao mi je što ga Hrvatska, odnosno Dalić nije više koristio - kaže Bule.

Prije tri godine bio je sjajan, no morao je čekati do 9. rujna da debitira za Hrvatsku. I kad smo ga tad pitali nada li se pozivu Zlatka Dalića, pristojno je odgovorio.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Naravno da imam tu ambiciju. Ali želim da me do dresa reprezentacije dovedu rad i igre na travnjaku, a ne to jesam li simpatičan nekom novinaru ili stručnjaku, pa da to oni napišu ili prokomentiraju. Imamo svjetske igrače na mojoj poziciji, ali kakav bih ja bio prema samom sebi kad bih priznao nekome da je bolji - rekao je tad Orša.

Tako je i bilo. Do reprezentacije ga je doveo isključivo rad. I u 212 minuta na Europskom i Svjetskom prvenstvu zabio je dva gola i imao tri asistencije. Odnosno, svake 42 minute nešto napravi, asistira ili zabije. Prosjek kakav imaju samo veliki igrači...

