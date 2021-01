U proljeće 2017. Ante Kostelić odlučio je trenirati braću Eliasa i Samuela Kolegu, vrlo dobre slalomaše. Tri godine poslije toga obojica su stigla do uspjeha karijere.

Prošle godine u Adelbodenu Elias je u slalomu završio šesti, što je bio najveći uspjeh i najbolji rezultat hrvatskih slalomaša još od Ivice Kostelića. Elias se potom ozlijedio, a Gips je nastavio raditi sa Samuelom, koji je 6. siječnja ove godine na Sljemenu stigao do 15. mjesta i prvih bodova u karijeri.

- U reprezentaciji su četiri skijaša, Matej nije u reprezentaciji, a sva četvorica ušla su u drugu vožnju. S tim da su trojica u top 15. Ne mogu vam opisati koliki je to uspjeh, mi smo velesila u ovom natjecanju - rekao je Ivica Kostelić.

Dok su još bili djeca, Samuel i Elias igrali su se s Ivicom i Janicom na Mljetu.

- Eliasa smo zvali Vanilija. Zajedno smo iza sebe ostavili mnoga ljeta na Mljetu. Prošli smo mnoge kilometre po kozjim stazama, a oštre stijene i balvani zauzvrat su ostavili ožiljke po našim nogama i rukama. Dječaci što su davno strpljivo trčkarali iza mene postadoše momci na naš ponos i veselje - rekao je Ivica Kostelić.

Pod Gipsovim okom braća Kolega radili su kondicijske vježbe u šumi, tamo gdje su godinama vježbali Janica i Ivica. I ne, nisu to uobičajene vježbe, ove je sam smislio Ante Kostelić. Naravno, u početku im je bilo vrlo teško priviknuti se na Gipsove metode.

- Najteže je bilo raditi prvih godinu dana, kad se trebalo naviknuti. Ali kad se naviknete, već je pod normalno da se malo više radi i da je malo drukčije. Sve je to malo drukčiji pristup, ali najteže je priviknuti se na takav način rada - rekao je Samuel Kolega. Inače, Kolege su iz mjesta Kali na Ugljanu, a Elias je sa šest godina, baš kao i Ivica, već svirao gitaru, tako da se ne iznenadite ako ga vidite na pozornici kao nekad Ivicu. I upravo je, naravno uz Gipsa, brat Elias zaslužan za Samuelov razvoj i uspjeh karijere.

- Gura me što je on bolji. To što on napravi dobar rezultat i mene pogura. Na treningu sam mu vrlo blizu. Onda znam da na utrci teoretski mogu biti s njim, to je dobra motivacija - kaže Samuel.

Točno. A motivacija je najvažnija. Nije tema, ali uvijek je dobro sjetiti se kako su se braća Sinković motivirala janjetinom. Martin je 2007. imao 108 kilograma. Kad je pao na 101, trener Bralić obećao mu je dva kilograma janjetine ako skine na 98 kilograma. Martin je skinuo, postali su prvaci i potom su pojeli, kako kaže, nekoliko kilograma janjetine.

No vratimo se Samuelu. Za uspjeh na Sljemenu kapa do poda, no skidamo kapu i Anti Kosteliću, koji je s 82 godine i dalje svaki dan aktivan. Ili kako je to najbolje rekao Ivica.

- Tata je još jednog skijaša doveo do vrha u Svjetskom kupu. Čudo!

Možda i je čudo za one koji ne poznaju Gipsa. Za one koji mu vjeruju ovo je tek početak još jedne divne hrvatske skijaške bajke, ovaj put o braći Kolega.