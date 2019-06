Tako se bori za hrvatski dres: Katić igrao slomljenoga nosa!

Trebala je to biti obična prijateljska utakmica, generalka uoči Europskog prvenstva u Italiji i San Marinu, no hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u pobjedi nad Danskom 1-0 (Toma Bašić, 92.) prošla je s dvojicom ozlijeđenih prvotimaca.

Veznjak Dinamo Ivan Šunjić u 41. minuti izašao je iz igre zbog ozljede gležnja, za koju nam je rekao da nije ozbiljnija i da će biti spreman za naš prvi Euro u toj dobnoj kategoriji nakon 19 godina. A stradao je i stoper Rangersa Nikola Katić.

Bivši igrač Slaven Belupa u 22. minuti udario je glavom u potiljak danskog igrača Jonasa Oldera Winda. Legao je na pod držeći se za glavu, a iz nosa je potekla krv.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Liječnička ekipa uskočila je na teren pulskog stadiona Aldo Drosina i pružila Nikoli pomoć, a on je normalno nastavio s igrom. Izašao je raskravljena nosa tek u drugom dijelu, zamijenio ga je Toni Borevković u 62. minuti.

Dan poslije Nikola je na Instagramu objavio fotografiju nosa punog zavoja. Kako smo doznali iz tabora reprezentacije, nos mu je slomljen. No Nikola je bez obzira na ozljedu koja nikako nije bila bezazlena stisnuo zube i odigrao još 40 minuta bez ikakve zaštite.

Foto: Instagram

Hrvatska će na Euru igrati u skupini s Rumunjskom (utorak, 18:30), Francuskom (21. lipnja, 21 sat) i Engleskom (24. lipnja, 21 sat). Sve tri utakmice prvoga kruga igra u San Marinu. U drugi krug prolazi pobjednik svake od tri skupine i najbolji drugoplasirani.

Nikola će na tim utakmicama vrlo vjerojatno ipak zaigrati, i to s posebnom zaštitnom maskom.