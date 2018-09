Tako se igra! Čilić se raspucao i ušao u četvrtfinale US Opena!

Novo, 13. četvrtfinale US Opena je tu! Marin Čilić pobijedio je Davida Goffina s prilično laganih 7-6, 6-2 i 6-4 te ušao u borbu za polufinale, u kojoj ga čeka stari poznanik, kojega je pregazio u boju za titulu 2014. - Kei Nishikori.

Nije to bilo idealno od početka. Marin se tražio dobar dio prvog seta, ali kad je bilo najpotrebnije podignuo je razinu svoje igre i Belgijanac se ubrzo našao u sporednoj ulozi.

Nakon što je u prvom gemu izgubio servis, Čilić nikako nije uspijevao slomiti servis Goffina, sve do 5-4 i njegovog servisa za set. Tada je naš tenisač napokon vezao nekoliko winnera i izborio tie-break, kojega je, uz malo sreće, i dobio.

Druga dva seta bila su jednosmjerna ulica. Marin je u potpunosti dobio osjećaj za tajming, pojačao agresivnost i uglavnom su sijevali winneri s forhenda. Na kraju drugog seta dvije vezane break lopte Goffina spasio je s dva asa i poveo 2-0.

U završnoj dionici slična priča, ovaj put dovoljan je bio jedan break za sigurnu pobjedu. Treba istaknuti da je u New Yorku osvanuo još jedan izrazito vruć i sparan dan, što je otežavalo igru svim tenisačima i tenisačicama u borbi za četvrtfinale.

