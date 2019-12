Tako to rade šampioni! 'Redsi' slomili 'vukove', spasio ih VAR 'Redsi' su teško stigli do pobjede, a pogodak odluke zabio je Sadio Mane. Wolverhampton je čak stigao do izjednačenja vrlo brzo nakon primljenog gola, no on je poništen zbog milimetarskog zaleđa