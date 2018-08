Talić uzeo zlato u skoku u dalj, kao i Sloup u bacanju kugle...

Trećeg dana natjecanja na Europskom paraatletskom prvenstvu u Berlinu hrvatski predstavnici osvojili su dva zlata i jedno srebro.

U prijepodnevnom natjecanju Zoran Talić je u konkurenciji atletičara s intelektualnim teškoćama u dalju skokom od 7.28 metara nadvisio je svoju konkurenciju osvojivši zlatnu medalju i postavio novi rekord europskih prvenstava, dok je u poslijepodnevnom programu do zlata u konkurenciji bacača kugle došao Matija Sloup s daljinom od 9.87 metara. Srebro je osvojio Ivan Katanušić u bacanju diska u konkurenciji atletičara s podkoljenom amputacijom sa svojim najboljim rezultatom sezone od 54.92 metara.

"Odlično sam se osjećao uoči nastupa tako da niti sam rezultat nije izostao. Sretan sam da sam skočio rekord europskih prvenstava, jer prije dvije godine u talijanskom Grossetu sam skočio osam centimetara više, ali taj rezultat zbog vjetra nije bio priznat. Naravno da me je obradovalo ovo zlato. Iako su svi računali na najsjajniju medalju, to mi nije predstavljalo neki teret jer sam znao da sam spreman na skok iznad sedam metara. No, moram reći da vučem ozljedu koljena još od Svjetskog prvenstva u Londonu u srpnju prošle godine. Ona me je dosta sputavala u pripremama i redovnim treninzima. Bilo je trenutaka kada bih odradio dva ili tri treninga pa sam se zbog bolova bio prisiljen stati s treninzima i nastaviti nakon nekoliko dana kada bi oni popustili. Zahvaljujući radu s trenerom Slavenom Brkljačićem smogao sam snage da ostvarim jedan od mojih boljih rezultata", izjavio je Zoran Talić i dodao:

"Sada ću se dobro odmoriti. Potom ćemo se potruditi da ovu ozljedu konačno saniramo do kraja kako bih mogao u sljedećoj, predparaolimpijskoj godini potvrditi svoj nastup na POI u Tokiju 2020", završio je Talić.

Srebro u dalju je pripalo Ukrajincu Dmitru Prudnikovu sa 7.15m dok je brončani Nizozemac Oberoi Ramki sa 7.13m.

Neposredno po okončanju svog nastupa Matija Sloup je rekao:

"Presretan sam svojim prvim zlatnim odličjem. Doista sam do ovog zlata došao kroz krv i znoj, mukotrpno radeći sa svojim trenerom Mihovilom Rendulićem. Još prije godinu i pol dana sam bio podvrgnut teškom operativnom zahvatu tako da mi je i sama karijera bila upitna. Ovim rezultatom uvrstio sam se među dva ponajbolja bacača kugle na svijetu u svojoj konkurenciji. Sada se samo fokusiram na sljedeću godinu, na ispunjenje norme za svjetsko prvenstvo i nastup na paraolimpijskim igrama", izjavio je Sloup.

Srebro je pripalo Portugalcu Miguelu Monteirou sa 9.69m dok je broncu osvojio Nizozemac Take Zonneveld sa 8.64m.

Usprkos svom najboljem rezultatu sezone Katanušić je pomalo rezignirano izjavio:

"Budimo iskreni, nadao sam se zlatu, jer sam u završnici priprema za ovo prvenstvo redovito bacao disk pet metara više. No, srebro je srebro i moram biti zadovoljan, jer su to samo prolazni rezultati koji će me odvesti u Tokijo, a tada ću se potući za paraolimpijsko odličje", zaključio je Katanušić.

Europski prvak je Britanac Dan Greaves sa 57.65m, dok je bronca pripala Slovaku Adrianu Matusiku sa 50.09m.

Četvrta mjesta osvojili su Pero Sunara s osobnim rekordom u bacanju koplja sa 28.44m, Albin Vidović u bacanju kugle sa 11.55m i Ana Gradaček s osobnim rekordom u bacanju kugle sa 5.96m.

Nakon tri dana natjecanja u Berlinu hrvatski atletičari osvojili su ukupno dva zlata, dva srebra i dvije bronce.