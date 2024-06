Talijani: Gol u zadnjem dahu crne noći. A stari hrvatski lavovi bili su uvjereni da su uspjeli...

Hrvatska je bila manje 50-ak sekundi udaljena od prolaska u osminu finala Europskog prvenstva u Njemačkoj, navijači su već počeli slaviti, a onda se dogodio šok. Napadač Lazija Mattia Zaccagni zabio je u osmoj minuti sudačke nadoknade i bacio nas u očaj. Za prolazak među najboljih 16 igra nam samo luda teorija. Talijani bi bili na koračić od prolaska i da je završilo 1-0 za Hrvatsku, ovako su nam dali gorku, gorku pilulu.

"U osmini finala smo. Zadnjim udarcem Zaccagnija nakon lude utakmice bili smo milimetar udaljeni od ponora trećeg mjesta. I u slučaju poraza od Hrvatske imali bismo priliku proći dalje kao jedna od najboljih trećih momčadi, ali bolje je ovako. Zaccagni nas spašava, jedan je od Spallettijevih očajničkih poteza. Nismo igrali dobro, zapravo dok nismo otišli u zaostatak, zahvaljujući golu Modrića, primili smo suparniku i ostali na uobičajenom Donnarummi. Sada ćemo izazvati Švicarsku u osmini finala, u subotu u 18 sati u Berlinu. Možemo se smiješiti, ali s obzirom na nastup, stisnutih zuba. Oni spašavaju naša srca i juriš hladnim oružjem. Uzmimo ovo i proslavimo", piše La Gazzetta dello Sport.

Il Corriere dello Sport piše:

"U posljednjem dahu, kada su u to vjerovali samo najneizlječiviji optimisti. U posljednjoj akciji, u 98. minuti, Zaccagni je pronašao čaroliju koja je Italiji donijela drugo mjesto u skupini i prolazak u osminu finala. Reprezentacija s velikim karakterom i puno hrabrosti, ali trebamo jako raditi da eliminiramo brojne pogreške viđene večeras i protiv Španjolske, kako u obrambenoj tako i u napadačkoj fazi izgradnje. Zna to itekako dobro izbornik koji još uvijek nije zadovoljan općim učinkom "azzurra". Unatoč promjeni formacije i drugačijem sastavu, trener nije imao sve odgovore koje je očekivao od svoje momčadi. Nakon velikog straha od Modrićevog gola, Zaccagnijev vrisak ipak je dao Italiji novi duh i boju. To bi mogao biti šok koji mijenja inerciju plavih na Euru. U subotu ćemo protiv Švicarske imati odgovor."

Corriere della Sera ističe:

"U posljednjem dahu crne i proklete noći, mala Italija ponovno izranja iz pakla u koji je upala zbog ograničenja i mana: nagla akcija Calafiorija, kockanje Spallettija i Zaccagnijev udarac koji je došao na kraju "azzurrima" je donio remi koji je bio vrijedan puta u Berlin, poput finala iz 2006., samo što je sada osmina finala Švicarske, sljedeće subote."

"Remi 1-1 spašava Lucianove učenike koji su u osmoj minuti beskonačne sudačke nadoknade bili na korak od poraza, drugog uzastopnog, kao nikad u povijesti europskih prvenstava. Nalet ponosa diže nas na noge i omogućuje nastavak mukotrpnog puta, no izbornik će o ovom remiju morati još puno razmisliti. Njegova reprezentacija i dalje je mala i smotana. Ima dušu, u redu. Ali to nije dovoljno. Djeluje slabo. Stari lavovi Hrvatske odustaju kad su bili uvjereni da su uspjeli, a Modrićeve suze sukobljavaju se s srećom našom, zagrljene u divljoj hrpi, uključujući i klupu. Spašavamo se čudom, nogomet je takav."