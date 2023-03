Talijani o Perišiću: Njegova odluka nije se isplatila. Mogla bi postati predmet sprdnje

Ivanu Perišiću je na kraju prošle sezone istjecao ugovor u Interu. Tražio je veću plaću, klubu je to bilo previše pa su se razišli. No, čini se, bio je to pogrešan korak za obje strane.

Talijanski velikan ostao je bez ponajboljeg igrača koji je imao ogroman utjecaj na cijelu momčad, a hrvatski reprezentativac je samo zbog trenera Antonija Contea otišao u Tottenham. Zabio je gol i asistirao osam puta, nije razočarao s učinkom, ali izvedbe na terenu nisu dominantne i superiorne kao nekad u Interu. Conte je prije nekoliko dana otišao iz Spursa pa je pitanje i što će biti s Perišićem koji je došao samo zbog njega.

Foto: Press Association

Talijanski mediji raspisali su se o sudbini hrvatskog nogometaša kojem ugovor s Tottenhamom istječe na ljeto sljedeće godine. Napunio je 34 godine, vrlo brzo se fizički adaptirao na iscrpljujuću Premier ligu i pokazao da još može igrati na vrhunskoj razini, no pitanje kakve ideje će imati novi trener i kako će se u njima uklapati hrvatski reprezentativac. Hoće li se orijentirati na mlađe igrače, provjetravanje svlačionice i dovođenje svježe krvi.

Julian Nagelsmann je jedan od favorita za klupu, ali tek ćemo na ljeto doznati ime novog šefa. Do tada će momčad voditi Conteov pomoćnik Cristian Stellini. Dok je njegova budućnost neizvjesna u Londonu, Inter bi ga rado vratio. DiMarco i Gosens daleko su od te kvalitete, fale Perijini prodori po lijevoj strani, ulasci u sredinu i neugodni ubačaji.

Foto: David Klein/REUTERS

- Dimarco nije imao super izvedbe, pogotovo u prvom dijelu sezone. Može se reći da Interu nedostaje Perišić, kao i Perišić Interu. Ove godine klubu treba igrač njegove kvalitete i kalibra - piše La Gazzetta dello Sport pa nastavlja:

- Njegove brojke su slabije. Njegova engleska prezentacija daleko je od najbolje u karijeri, od onog zadivljujućeg izdanja između 2020. i 2022. godine pod palicom prvo Contea, pa onda Inzaghija - piše najtiražniji talijanski list.

Perišićev san bio je zaigrati u Premier ligi. Ispunio ga je i dokazao da s 34 godine može igrati u najtežoj ligi na svijetu, no Talijani smatraju da je odlaskom Contea vrlo vjerojatno završila njegova era u Engleskoj.

- To je odluka koja se do sada nije isplatila i koja, budući da Conte više nije trener Spursa, bi čak mogla postati i predmet sprdnje.

