Talijani se dive Super Mariju: Kako je Mandžo spasio Ronalda

Hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić sudjelovao je jednim golom u pobjedi Juventusa nad Lazijom i postavio konačni rezultat 2-0.

U 75. minuti pri rezultatu 1-0, naš je Mario nakon nespretne reakcije Cristiana Ronalda pokupio loptu i volejem ju zakucao u mrežu.

