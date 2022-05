Talijani sipaju epitete na račun Perišića: Što više pričaju o novom ugovoru, on je bolji

Hoću li produljiti ugovor? S vrhunskim igračima ne čekaš zadnji trenutak, rekao je Ivan Perišić nakon što je prošli tjedan zabio dva gola Juventusu i donio Interu prvi trofej u Kupu nakon 11 godina čekanja.

Što je vino starije, ono postiže nedostižnu vrijednost. I ne bismo bili u krivu kada bismo to rekli i za hrvatskog reprezentativca. Igra u fantastičnoj formi ove sezone, jedan je od najboljih i najopasnijih igrača Intera, ali novog ugovora - nigdje. I s pravom je Perija frustriran i to je pokazao izjavom poslije utakmice protiv Juventusa.

Htio bi ostati na Giuseppe Meazzi i možda tu završiti velebnu karijeru, no klub ne želi pristati na njegove zahtjeve. Rijetko kada klubovi nude višegodišnje ugovore i basnoslovne ugovore igračima u poznim godinama, no ne igraju svi kao Ivan. Bez obzira što su mu 33 godine, Perišić igra u životnoj formi i na njegovim krilima klub je još u igri za naslov. To je pokazao i u posljednjem susretu protiv Cagliarija.

Inter je u 37. kolu Serie A slavio protiv Cagliarija (3-1) i s dva boda manje od Milana kolo prije kraja ostao u igri za naslov. Nerazzurri su dominirali od prve minute, a čvrste domaćine 'rastvorio' je upravo Perišić. Sjajno je asistirao Darmianu u 25. minuti za 1-0. Dva gola zabio je Lautaro, a za Cagliari Lykogiannis.

Perija je opet na terenu proveo svih 90 minuta jer Inter jednostavno ne može bez njega. Imao je 52 dodira s loptom i 72 posto točnih dodavanja. Širio je opet strah i trepet na lijevom beku i sa svojim prodorima uništavao domaćina. Imao je dva točna centaršuta, dva udarca i od toga jedan u okvir, dvije duge lopte, ali je 13 puta izgubio loptu. No, isto tako, opet je oduševio pravovremenim reakcijama u obrani. Četiri puta je otklonio opasnost ispred svog gola i jednom presjekao loptu.

Ove sezone oduševljava sve, a Talijani su ga opet ishvalili.

- Što više ljudi pričaju o njegovom ugovoru, to bolje igra. On raste i dolazi do izražaja kako utakmice postaju sve odlučujuće - piše La Gazzetta dello Sport.

U Serie A ove sezone je na sedam golova i sedam asistencija, ali to će imati priliku poboljšati u posljednjem kolu kada Inter kod kuće igra protiv Sampdorije. Upravo u posljednjem kolu doznat dobit ćemo prvaka. Nada se aktualni prvak obrani naslova, ali gotovo sve se pita Milan koji ima sve u svojim rukama. Ima dva boda više i utakmicu protiv Sassuola u gostima.

Svi susreti posljednjeg kola igraju se u nedjelju od 15 sati. Inter prvo mora pobijediti Sampu na domaćem terenu pa onda se nadati čudu u Sassuolu.

Najčitaniji članci