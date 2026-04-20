Talijanska ikona: 'Modrić nije igrač koji može podići kvalitetu'

'Rossoneri' su na drugoj poziciji u Serie A i imaju 66 bodova kao treći Napoli; prvi Inter sigurno korača prema Scudettu i pet kola prije kraja prvenstva ima 12 bodova više od gradskog rivala. Luka Modrić s 40 godina na leđima jedan je od najboljih igrača Milana ove sezone u talijanskom prvenstvu, ali s time se ne slaže talijanska ikona iz 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća, Massimo Mauro (63).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

U emisiji Pressing na talijanskoj televiziji Mediaset dao je intervju s kojim je u isto vrijeme pohvalio i kritizirao kapetana 'vatrenih'.

- Modrić je velikan i prvak, ali igra u momčadi koja se ne može boriti za naslov Italije. On nije igrač koji može donijeti skok u kvaliteti. Fantastičan je, ali Milanu treba drugačiji tip igrača, netko poput prvotimaca u Interu.

Foto: Manuele Mangiarotti

Talijan je u nogometnoj karijeri igrao na poziciji desnog veznog za Catanzaro, Udinese, Juventus i Napoli u razdoblju od 1979. do 1993. godine kada je Italija slovila za ponajbolju europsku nacionalnu ligu.

Nikada nije nastupio za A selekciju 'azzurra', ali je odigrao 14 susreta za mlađe uzraste i zabio jedan pogodak. S Napolijem je uzeo Scudetto 1990., a s Juventusom 1986. godine.