Talijani zbog preminulog igrača Fiorentine promijenili svoj grb

Talijanska nogometna reprezentacija objavila je da će na prijateljskim utakmicama protiv Argentine i Engleske nositi posebne dresove s posvetom bivšem suigraču Davideu Astoriju.

Poruka 'Davide zauvijek s nama' bit će uvezen na dres točno ispod grba, a ispod tog natpisa stajat će njegov broj - 13.

Talijani su na svom Twitteru objavili video u kojem pokazuju dresove i ovu lijepu gestu.

#DavideSempreConNoi: The National Team remembers #Astori 💙



"Davide with us forever" - This is the message that'll adorn the #Azzurri 🇮🇹 shirts for tonight's friendly against #Argentina 🇦🇷 in #Manchester.#VivoAzzurro pic.twitter.com/FdyVrESa53