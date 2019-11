Talijanski nogometaš se seksao u WC-u, klub ga suspendirao!

Golman iz Italije Matteo Voltolini će sljedeći put dobro razmisliti prije nego što ode u provod. Član talijanskog trećeligaša Reggiane je odlučio posjetiti jednu diskoteku, a nakon nekoliko sati tulumarenja, uhvaćen je kako se seksa u toaletu s djevojkom Juliette Ferrari!

No, problem je taj što ih je netko snimao dok su bili u klinču, a osoba koja ih je snimala je ubrzo snimku poslala i Matteu koji je to sve odmah prijavio policiji. No, bilo je kasno jer je videozapis završio na internetu i naravno da su to vidjeli i u njegovom klubu pa su ga suspendirali na tjedan dana.

La Reggiana sospende il portiere Matteo Voltolini. Il provvedimento è stato preso in seguito a un video che sta circolando fra i tifosi e che riguarda una vicenda che è avvenuta in una discoteca nel dopo partita #reggiana https://t.co/1kWvnFaHNl — Reggio SERA (@reggiosera) November 19, 2019

Matteo i Juliette su u vezi već nekoliko mjeseci i on ovim činom uopće nije prekršio klupski pravilnik jer nije bio pod utjecajem alkohola, no očito smatraju da je osramotio klub pa su mu dali neko vrijeme da se malo ohladi.

💣 Escándalo sexual en Italia por el #vídeo en el que se ve a Matteo Voltolini practicando sexo con una joven en unos baños públicos https://t.co/166sg6sHXa — Antena 3 Deportes (@Antena3Deportes) November 21, 2019

Sve je završilo i na sudu, a tužiteljstvo želi otkriti tko je autor snimke. Ako ga uhvate, ne piše mu se dobro. Prijeti mu zatvor na šest godina zbog snimanja i korištenja eksplicitnog materijala bez znanja i pristanka sudionika ovog klinča.