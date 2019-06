Tata Ball 'u elementu': Lakersi više nikada neće osvojiti titulu

Lonzo Ball više nije Laker. Draftiran je prije dvije godine kao drugi pick prvog kruga. Trag koji je ostavio je... Jedva vidljiv.

Dečko je nadaren, u to nema sumnje, ali tek mu je 21, a otac LaVar mu je svojim stalnim glasnim medijskim istupima napravio više štete nego koristi.

Kada je neki dan objavljeno da su Lakersi na New Orleansom dogovorili razmjenu: Anthony Davis u Los Angeles, a u Pelicanse Brandon Ingram, Josh Hart, četvrti pick ovogodišnjeg drafta, još dva buduća picka prve runde i - Lonzo Ball, LaVar je opet jedva dočekao da ga netko pita pa krenuo u svoje... Uobičajeno lupetanje:

LaVar Ball on Lakers trading Lonzo: "I guarantee... it will be the worst move the Lakers ever did in their life and they will never win another championship."



(via @NotoriousOHM)pic.twitter.com/vFrROn89h7