Tata Jakić: Sanjao sam cijeli život da Kiki zaigra za Dinamo, ja sam mu bio prvi trener...

Da mi je netko prije godinu, dvije rekao da ću debitirati u dresu Dinama na Poljudu, samo bih se nasmijao, kazao nam je Imoćanin Kristijan Jakić, koji je zaigrao protiv Hajduka. Prvi trener u Mračaju bio mu je otac Ivica

<p>Veza za dolazak do prvog trenera <strong>Kristijana Jakića</strong> (23) bio je legendarni nogometaš <strong>Ivan Gudelj</strong>. Iznenadili smo se kad smo čuli da mu je prvi trener u Mračaju bio - otac. </p><p>- Trenirao sam Kristijana još dok nije pošao u prvi razred osnovne. Bio sam mu trener godinu dana - rekao nam je ponosno Ivica Jakić - Zele, otac Dinamova Kristijana.</p><h2>Pogledajte video: Predstavljanje Jakića, Kastratija i Menala</h2><p>Na mobitel se javila majka <strong>Milena</strong>, koja je naglasila:</p><p>- Molim vas napišite, moj sin nije Splićanin! On je rođen u Splitu, ali je odrastao u Imotskom i on je Imoćanin - kazala je majka Milena, a otac se ubacio i dodao:</p><p>- Kad na televiziji kažu 'Splićanin Jakić', mene ljudi u kafiću zezaju i govore: 'Pa kako je Kristijan Splićanin, momak je iz Imotskog'.</p><h2>'Mi smo dinamovci'</h2><p>U mjestu Runovići ima navijača Dinama i Hajduka, naravno, riječ je o Dalmaciji pa je Hajdukovaca puno više.</p><p>- Ja sam dinamovac! Kaže Zele Jakić i nastavlja:</p><p>- Ima desetak kuća u Runovićima gdje su dinamovci, a i moj Kristijan se opredijelio za Dinamo ,on je navijač Dinama - kazao nam je tata Jakić pa dodao:</p><p>- Naravno da ću počastiti kad zabije prvi gol, a naravno da je ovaj ponosni ćaća častio i kad je Kristijan potpisao za Dinamo. Pa to mi je bilo ostvarenje zna, da mi sin igra za klub za koji navijam. Život je takav pa se, eto, dogodilo i da sam mu ja bio prvi trener, a srce je bilo puno kad je debitirao na Poljudu i odigrao tako dobru utakmicu u pobjedi protiv Hajduka.</p><p>Inače, Kristijan ima dvije sestre i brata. Brat <strong>Silvio </strong>ima 11 godina i ide Kristijanovim stopama, trenutačno igra za Mračaj.</p><h2>'Da mi je netko prije dvije godine rekao da ću za Dinamo debitirati na Poljudu...'</h2><p>Nakon utakmice porazgovarali smo i s debitantom Jakićem. Presretan je zbog pobjede i prvog susreta u dresu Dinama.</p><p>- Da mi je netko prije godinu, dvije rekao da ću debitirati u dresu Dinama na Poljudu, samo bih se nasmijao. Ipak, snovi se ostvaruju. Bilo je dobro. Zadovoljan sam svojom igrom, zadovoljan igrom cijele momčadi i mislim da i naši navijači mogu biti sretni ovim rezultatom.</p><p><strong>Je li ikad mogao zamisliti da ce kao rođeni Splićanin debitirati za Dinamo na Poljudu?</strong></p><p>- Pa nikada nisam razmišljao o tome na taj način. Gledao sam sebe, svoju igru i išao korak po korak u karijeri… Taj put me doveo do toga da debitiram za Dinamo u Splitu.</p><p><strong>Zašto je uzeo broj 97?! Ima neki poseban razlog? Jer je 97. godište?</strong></p><p>- Pa puno brojeva je bilo zauzeto pa sam uzeo taj. Nema neki poseban razlog, ali obzirom da mi je dobro krenulo možda sam pogodio s odabirom.</p><p><strong>Krenuo je u nogomet iz Mračaja, kao Boban, Gudelj. Mali osvrt na to?</strong></p><p>- Imotska krajina uvijek je davala talente, no nekada nisu svi pronašli svoj put do velike pozornice. Imena koja ste spomenuli daju mi motiv više da jednoga dana netko i mene spomene u tom kontekstu.</p><h2>'Imam puno narudžbi za dresove'</h2><p><strong>Tko mu je nogometni uzor?</strong></p><p>- Uzeti od svakoga ono najbolje. To je moj odgovor na vaše pitanje.</p><p><strong>Očekivanja u Mađarskoj?</strong></p><p>- Uvijek ista; pobijediti u svakoj utakmici i okrenuti se novoj. Optimist sam.</p><p><strong>Za koga su u derbiju navijali njegovi Imoćani?</strong></p><p>- A morate njih pitati, vjerojatno je bilo podijeljenih osjećaja kod onih koji me poznaju a navijaju za Hajduk. No, to je sport i tako ga moramo prihvatiti. Kao zabavu i opuštanje.</p><p><strong>Je li podijelio već par dresova Dinama po Imotskoj krajini? </strong></p><p>- Ima puno narudžbi, ali moramo u nečemu i igrati. Ne mogu sve podijeliti…</p>