Tata od formata: Mali je želio Kikija, dobio pravog Ronalda

Život u doba korone... Ostani kod kuće jer ništa ne radi. Pa ni frizeri. Ovisnost ljudi o njegovateljima kose ovih dana pala je u drugi plan pa su, pogotovo muškarci, glave odlučili oguliti i skratiti frizure.

Jednom takvom ocu nije bio problem udovoljiti sinu i ošišati ga. Jedini problem bio je jaz generacija. Mali je htio frizuru Cristiana Ronalda, a tata je odlučio da je vrijeme za legendarni trokut.

POGLEDAJTE VIDEO:

When you give your son the @Ronaldo haircut instead of the @Cristiano 😂



Travesty 😆 Via IG/Morriskid pic.twitter.com/CDivJdpLGt