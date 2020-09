'Tata Xavi mi je najveći idol, ali hrvatski pričam bolje od njega'

Xavi Garcia donio je Barakudama svjetsko zlato. Kći Elsa Garcia Martin (9) krenula je njegovim stopama. Mlada Barakudica od prošle godine nastupa za hrvatsku reprezentaciju

<p>Hrvatska je u njemu dobila vrhunskog igrača i šampiona. Uostalom, donio nam je svjetsko zlato. Kad je 2010. iz Barcelone došao u Hrvatsku, kći <strong>Elsa Garcia Martin</strong> nije bila ni rođena. Danas, devetogodišnja Elsa, rođena Katalonka, krenula je tatinim stopama i zaigrala je za Hrvatsku. Tata je član Barakuda, Elsa je - barakudica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Elsa kao i tata Xavi igra za Hrvatsku </strong></p><p>- Škola nije počela, meštar je bolestan - nasmijala nas je na izvrsnom hrvatskom, koji govori s dubrovačkim naglaskom. Uhvatili smo je odmah poslije turnira na zagrebačkoj Šalati, gdje nas je dočekala u društvu trenerice.</p><p>- Hvala vam, ne bih ništa popila. Nisam žedna - sramežljivo je počela Elsa.</p><p>- Ne mogu ni vodu. Hvala. No početna sramežljivost nestala je filmskom brzinom i Elsa je s velikim zadovoljstvom počela priču o prvim vaterpolo koracima, ljubavlju prema sportu koji je Hrvatskoj donio toliko radosti i veselja. Uostalom, donio nam je svjetsko, europsko i olimpijsko zlato. O srebrima i broncama mogli pismo pisati na sto stranica.</p><p>- Tata mi je prenio ljubav prema vaterpolu. Prvo je trenirao moj dundo, tata, starija rodica i onda ja. To nam je u obitelji - priča nam Elsa. Rođena u Barceloni s adresom u Dubrovniku, mlada Barakudica velika je nada hrvatskog vaterpola. S plivanjem, a potom i s vaterpolom počela se baviti prije četiri godine, a lani je prvi puta zaigrala za hrvatsku reprezentaciju.</p><p>Danas, Elsa igra za djevojčice do 11 godina, iako je dvije godine mlađa od svih u ekipi. Ne smeta joj, Elsa marljivo trenira, a nije joj problem ni snage odmjeriti s dečkima, s kojima najčešće i igra.</p><p>- Draže mi je igrati turnire s dečkima jer su stariji i jači pa se moram više potruditi, ali više i naučim - priča Elsa, koja kao i sva djeca, ima uzora. Ne, nisu to Maro Joković ili Sandro Sukno, naravno najveći idol je...</p><p>- Tata! Sve tatine utakmice, koje možemo pogledati uživo, gledamo, a kad ne možemo gledamo na televiziji. One stare tatine utakmica pogledala sam na internetu - kaže Elsa. A tatinih starih utakmica ima koliko hoćete.</p><p>Na Olimpijskim igrama u Riju donio nam je srebro, a u Mađarskoj, na Svjetskom prvenstvu 2017. donio nam je zlato. Da je sve što je napravio za hrvatski vaterpolo onih šest golova, koje je kreirao ili zabio u finalu Svjetskog prvenstva protiv Mađara 2017. godine, i donio nam to željeno zlato - napravio je dovoljno da ga zovemo našim.</p><p>A Xavi je napravio puno više. Postao je idol hrvatskih navijača. Uz sve te tatine uspjehe rasla je i malena Elsa. Danas devetogodišnja- kinja govori, pazite ovo, čak četiri jezika, hrvatski, engleski, katalonski i španjolski. Ili, kako je rekao tata Xavi.</p><p>- Moje tri kćeri hrvatski pričaju bolje nego španjolski ili katalonski... U našoj kući je totalni jezični kaos. Supruga i ja razgovaramo na španjolskom, s djevojkama na katalonskom, a njih tri međusobno komuniciraju na hrvatskom. Elsa, kao što smo rekli, hrvatski govori izvrsno. Bez zastajkivanja. Iako je rođena u Barceloni posljednjih nekoliko godina živi u Dubrovniku. Ipak, priznaje kako hrvatski bolje govori od tate, no u katalonskom je Xavi maher.</p><p>- Doma pričamo katalonski. Mama želi da ga pričamo kako bismo ga bolje naučili govoriti - otkriva Elsa, koja ima stariju sestru Amandu i mlađu Daru. Tata Xavi i kćeri uživaju u hrvatskoj glazbi, znaju jako puno hrvatskim pjesama. Tako i Elsa. Osim što aktivno trenira dva sporta, Elsa uživa u svemu u čemu uživaju njezine vršnjakinje. Voli modu, gleda crtiće i serije, a posebno uživa u maminim specijalitetima.</p><p>- Volim jesti punjenu papriku, špagete i pizzu. Za vrijeme natjecanja ili turnira sa sobom nosim zdrave grickalice, na primjer orašaste plodove jer mi slatko teško pada na želudac i ne osjećam se dobro - govori nam Elsa, učenica četvrtog razreda osnovne škole u Dubrovniku. Najdraži predmeti su joj, pogađate, tjelesni i likovni. A koliko je dobra i talentirana najbolje će vam potvrditi izbornica <strong>Nataša Šerkinić.</strong></p><p>- Elsa je jako talentirana, skromna djevojčica i sjajna je plivačica. Pred njom je velika budućnost - kaže izbornica. Iako je rođena u Barceloni, Elsi je Dubrovnik nekako više prirastao srcu. Uživa na jugu Hrvatske. A kako i ne bi, sunce, plaže, more... Naravno, sve to ima i Barcelona, no ipak je razlika.</p><p>- Bolje je živjeti u manjem gradu jer u Barceloni ne mogu otići u park sama sa sestrama. Mamu je strah jer je veliki grad - rekla je barakudica Elsa, budućnost hrvatskog vaterpola. Ili možda španjolskog? - Ha, ha... Dok živimo u Hrvatskoj, igrat ću za hrvatsku reprezentaciju, a kad se vratimo kući igrat ću za Španjolsku. To je najpoštenije - zaključila je kroz smijeh Elsa.</p><p>Tata Xavi dao je puno za Hrvatsku, a sada je član reprezentacije i kći Elsa. Ako je talentirana na oca, a ne sumnjajte da jest, hrvatski vaterpolo, čekaju sjajni dani. Stoga, sretno Elsa, i dobrodošla među barakudice...</p>