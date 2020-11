Naime, Mya (18) studira na sveu\u010dili\u0161tu Arizona State te je postala prvakinja Minnesote u bacanju kugle, odnosno \u0161esta je u SAD-u. A krene li o\u010devim stopama, veliki su uspjesi pred njom. Naravno, ako ne zavr\u0161i u svijetu dopinga, no - o tom, potom. Talentirana sporta\u0161ica i jako sli\u010di ocu, primijetili su mnogi pratitelji na dru\u0161tvenim mre\u017eama.\u00a0

Tatin ponos: Kći Brocka Lesnara Mya - prvakinja u bacanju kugle

<p>Kakav otac, takva kći! Krilatica je to kojom se može poslužiti <strong>Brock Lesnar </strong>(43) bivši prvak UFC-ove teške kategorije koji danas koketira s WWE-om nakon što se već neko vrijeme nije pojavljivao među kečerima. No, dok njegova karijera malo stoji, karijera njegove kćeri u velikom je usponu.</p><p>Naime, <strong>Mya </strong>(18) studira na sveučilištu Arizona State te je postala prvakinja Minnesote u bacanju kugle, odnosno šesta je u SAD-u. A krene li očevim stopama, veliki su uspjesi pred njom. Naravno, ako ne završi u svijetu dopinga, no - o tom, potom. Talentirana sportašica i jako sliči ocu, primijetili su mnogi pratitelji na društvenim mrežama. </p><p>Ona nije jedina Lesnarova kći iz prvog braka, već ima brata blizanca Lukea. A imaju i dva polubrata, Turka i Dukea. Svi su pokupili sportske gene jer trojica braće igraju hokej na ledu. </p><p>Podsjetimo, Brock Lesnar se pokušao vratiti u UFC i pomrsiti planove u trilogiji između Miočića i Cormiera te je tražio i borbu s DC-jem nakon što je on osvojio teškašku titulu, ali je doping afera bila jača. Trenutno je 'na čekanju' jer mu Vince McMahon i WWE nisu dali novi ugovor nakon nastupa na WrestleManiji.</p>