Tea Pijević (29) oduševila je obranama na Europskom prvenstvu, a snimka njene obrane, kada je šut protivnice s krila uhvatila jednom rukom oduševio je ljubitelje rukometa. Nikad viđenu obranu golmanica iz Stabline prihvatila je kao posve običnu:

- Izgledalo je lagano ali ne događa se to baš često - kazala je nakon utakmice Tea, koja je neplanirano dobila priliku stati na gol reprezentacije, prije svega zbog ozljede njene klupske i reprezentativne kolegice Ivane Kapitanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatice srušile i Srbiju

- I prijateljice, znamo se jako dugo, dugo smo skupa u reprezentaciji a lani smo bile skupa kratko i u Metzu – otkrila nam je Ivana, koja je s Teom proživjela pravi filmski bijeg pred onim prvim korona lockdownom iz Francuske.



- Nakon popodnevnog treninga saznale smo da se Francuska sutradan zatvara i da svi možemo kućama. Nismo imale avionske krte, autom je bilo nemoguće krenuti na tako dalek put jer su i ostale zemlje zatvarale granice, i nismo znale što ćemo. Jedina opcija bila je krenuti za Pariz, odakle je redovito bio let za Zagreb, ali nije bilo sigurno hoće li ga taj dan ukinuti. Odlučile smo se na rizik, kupile smo istu večer karte, spakirale najnužnije stvari na brzinu, i već u 5 sati smo bile u vlaku za Pariz.

- Tamo nas je dočekao kaos, milijun ljudi, otkazani letovi, kontrole... Let je kasnio tri sata pa smo zakasnile u Zagrebu na let za Split, a nitko nas nije mogao pokupiti automobilom jer je u Hrvatskoj bilo zabranjeno putovati između gradova. Nekako smo ipak uspjeli naći dvije zadnje karte za let u 21 sat za Split i direktno iz zračne luke završili smo u samoizolaciji dva tjedna.

Tea se na koncu nije ni vraćala u Metz, prešla je u mađarski Fehervar, no ostala je u svakodnevnom kontaktu s Ivanom, a čuju se i sada, dok je na prvenstvu.

- Svaki dan smo u kontaktu, pričamo o taktici, o obranama... Ona ima dosta povjerenja u mene, baš kao i ja u nju i često jedna drugoj dajemo savjete...

Otkrila nam je Ivana i kako je Tein stil branjenja poseban.

- Jako je smirena i pametna i ima taj svoj neobičan stil koji mnogima ne odgovara. Moj stil je recimo posve drugačiji, ali po meni je važno koliko dobro netko brani, koliko šuteva zaustavlja, a ne kakav mu je stil. Na koncu se sve i onako svodi na to koliko dobro braniš i zbog toga sam ja za to da svatko njeguje svoj stil, da ga ne mijenja ma koliko poseban bio, jer će imati više samopouzdanja nego kad mora odrađivati neke naučene pokrete. Tea je počela kao nogometni golman i razvila taj svoj poseban stil i uspjela je radi svoje upornosti i radi toga što je drugačija. I takva treba i ostati...

Dok smo pričali o "parketu i golovima" išlo je glatko, no na pitanja o privatnim stvarima iz Teinog života, Ivana je malo povukla kočnicu.

- Mi smo stvarno jako dobre prijateljice i mogu reći da o njoj znam jako puno, ali ne mogu i ne želim otkrivati baš sve. Tea vam je sjajna cura, sretno zauzeta kako se to popularno kaže, obožava Mišu Kovača, obožava svoju Stablinu i stablinske lađare koji često osvajaju prva mjesta u utrkama lađa. Kao što je Sinjankama draga Alka, Splićankama Hajduk, tako je i njima u Stablini utrka lađa najveći događaj.

Otkrila nam je Ivana i što Tea najviše voli.

- Kad smo slobodne skupimo se nas par cura iz rukometa, družimo se, izađemo, volimo otići i u šoping, ali Tea je više za konkretna druženja, za neku večeri i slično. Inače, ako idem kod nje u goste obavezno nosim burek i dva jogurta. To joj je najdraža hrana. Obožava burek, naravno s mesom, jer samo je to burek a ostalo su pite, i kaže kako joj je to "melem" – otkriva Ivana i dodaje:





- Prava je prijateljica, čak i ako joj kažeš nešto što joj možda nije pravo, ima razumijevanja i neće radi toga dignuti nos. Kad smo na okupljanjima reprezentacija često se raspravlja o ovome i onome, i jednako često to završi tako da su igračice na jednoj, a mi golmanice na drugoj strani. Imamo drugačije viđenje rukometa i kako bi neke stvari trebale izgledati. Naravno, mi smo u tim raspravama na istoj strani....

Za kraj nam je Ivana otkrila i kako tehnika branjenja nije jedina "posebna tehnika" kad je Tea u pitanju.

- Ima posebnu tehniku šetanja u štiklama, to morate vidjeti, ha, ha, ha. Ne pitajte me za detalje, ubit će me ako i ovo pročita.... - zaključila je Ivana svoju priču o prijateljici Tei, po svemu neobičnoj vratarki.

Pa i po broju koji nosi na dresu.

- Rođena sam na dan pada Vukovara 18. studenog 1991. u Makarskoj. Tata je tih dana bio zapovjednik u ratu, a majka me rodila dok su granate padale... - objasnila je Tea, jedna od brojnih vratarki koje su ponikle u pločanskoj Dalmatinki, poput Marte Žderić Batinović, Ivane Jelčić, Petre Marinović....