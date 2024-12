Tek je za deset godina, ali već se zna: Saudijci će zabraniti alkohol tijekom Mundijala...

Svjetsko prvenstvo u Katru bilo je jedno od najkontroverznijih i najčudnijih u povijesti. Fifa je napravila ustupak ovoj azijskoj zemlji i prvi put u povijesti turnir se igrao na zimu, domaćini su ga najkontroverznijim učinili s brojnim zabranama, sumnjivim načinom kako su ga uopće i dobili, a pokušali su zataškati optužbe o izrabljivanju radnika.

Iako se još uoči prvenstva spominjalo kako će alkohol biti zabranjen na stadionima i u fan zonama, Fifa je reagirala zbog svojih sponzora, a i sama bi ostala bez obilate love pe se uspjela dogovoriti s Kataranima. No, dva dana uoči početka, domaćini su zabranili alkohol. 'Ha, prilagodite se našoj kulturi, nije vam ovo Zapad', nedužno su Katarani mahali rukama. Bio je dostupan samo u VIP ložama za koje je karta iznosila preko 13 tisuća eura.

Foto: Handout/REUTERS

Izrazito skupo i brojne zabrane, tako većina navijača pamti svoj boravak u Katru, a sad znaju što ih čeka u Saudijskoj Arabiji 2034. godine. Ova još jedna iznimno bogata arapska zemlja bila je jedini kandidat za Mundijal pa je na koncu i dobila domaćinstvo, a Fifa je u njima pronašla još jedan neiscrpni izvor love.

Prvenstvo bi se trebalo igrati također na zimu, no ovaj put je opcija siječanj. Na snazi će biti većina zabrana kao i u Katru pa iako se puno toga može promijeniti u sljedećih deset godina, to baš i nije karakteristično za Saudijce. Guardian doznaje kako se već sada zna da će domaćin zabraniti alkohol na stadionima. Kralj Ibn Saud zabranio ga je na razini cijele zemlje još tamo 1952. godine. Od tada je dostupan samo u specijalnim trgovinama za nemuslimanske diplomate, a zabranjen je čak i u luksuznim hotelima. Navijači će morati pronaći neki drugi način kako se zabaviti, ali postoji mogućnost da domaćin do tada barem minimalno ublaži stroge zakone i dopusti ga za strance u hotelima.

Foto: Handout/REUTERS

Kako god, Fifa je ovaj put prihvatila zakone u toj konzervativnoj zemlji jer ne želi kvariti odnos s domaćinom i neće inzistirati na alkoholu kao što je to slučaj bio u Katru. Tada su uspjeli sve dogovoriti, no na kraju su se domaćini predomislili i brojni navijači ostali su bez omiljenog napitka od ječma i hmelja, a desetak tisuća bačvi piva je uklonjeno sa stadiona pa je Fifa ostala dužna preko 40 milijuna eura svom američkom sponzoru i proizvođaču piva.