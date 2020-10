Tek punoljetna, a već ima Grand Slam! Swiatek svladala Kenin

<p>Mlada Poljakinja, 19-godišnja <strong>Iga Swiatek </strong>pobjednica je ovogodišnjeg Roland Garrosa u konkurenciji tenisačica, ona je u finalu za sat i 24 minute igre svladala Amerikanku <strong>Sofiju Kenin </strong>sa 6-4, 6-1. </p><p>Za Swiatek je ovo prvi osvojeni turnir u karijeri, dosada je igrala u samo jednom WTA finalu u Luganu 2019. godine, a u niti jednom od sedam mečeva u Parizu nije izgubila više od pet gemova.</p><p>Ovim trijumfom Swiatek je također postala prva pobjednica 'Grand Slam' turnira u pojedinačnoj konkurenciji iz Poljske bilo u ženskoj bilo u muškoj konkurenciji.</p><p>Iako je igrala protiv dvije i pol godine starije Kenin, koja je početkom ove godine osvojila Australian Open, Swiatek je bila ta koja je bolje krenula u susret. Vrlo je brzo povela sa 3-0, a nakon što je Kenin uspjela poravnati na 3-3, mlada se Poljakinja ponovno odvojila na 5-3 i stigla do servisa za set. U tom je gemu propustila set-loptu, Kenin je smanjila na 5-4, no odmah u sljedećoj igri Swiatek je nizom odličnih poena još jednom oduzela servis suparnici i dobila prvi set sa 6-4.</p><p>Kod rezultata 2-1 za Swiatek u drugom setu Kenin je zatražila medicinsku pomoć zbog bolova u lijevoj nozi, a po povratku na teren 21-godišnja Amerikanka je u četiri gema osvojila tek tri poena te je Swiatek stigla do najvećeg uspjeha u karijeri.</p><p>Swiatek je do Roland Garrosa držala 54. mjesto na WTA ljestvici, a postala je prva igračica kojoj je prvi osvojeni turnir u karijeri "grand slam" naslov nakon Latvijke Jelene Ostapenko koja je to ostvarila 2017. također u Roland Garrosu.</p>